Πάσχα στο Πάρκο Τρίτση για χιλιάδες Αθηναίους (εικόνες)

Στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης πραγματοποιήθηκε παρουσία χιλιάδων πολιτών η μεγάλη γιορτή της Περιφέρειας Αττικής για το Πάσχα.

Με μουσικές από όλη την Ελλάδα, τον παραδοσιακό οβελία, πλούσια εδέσματα και χορό γιόρτασε πλήθος κόσμου την ημέρα του Πάσχα στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης».

Η μεγάλη γιορτή που οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, αποτέλεσε την ευκαιρία για εκατοντάδες συμπολίτες μας που παρέμειναν στην Αττική να γιορτάσουν στο πεντάωρο ζωντανό μουσικό πρόγραμμα, ακριβώς όπως ταιριάζει στην παράδοσή μας: όλοι μαζί, με αγάπη και χαρά.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής είχε την ευκαιρία να ευχηθεί από κοντά σε όλους τους πολίτες, στους αντιπεριφερειάρχες, τα στελέχη του Πάρκου, τους αντιδημάρχους και τα στελέχη της Περιφέρειας Αττικής. Ο Γιώργος Πατούλης ευχαρίστησε θερμά όλους όσους συνέβαλαν για την επιτυχή διοργάνωση της μεγάλης γιορτής, ενώ εξέφρασε ιδιαίτερες ευχαριστίες στην ομάδα των εθελοντών με την καθοριστική συμβολή της οποίας εξυπηρετήθηκαν οι πολίτες.

Με αφορμή τη μεγάλη γιορτή ο Γ. Πατούλης επισήμανε, ότι αυτή θα γίνει θεσμός και το Πάσχα θα εορτάζεται κάθε χρόνο στο Πάρκο Τρίτση στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Μετά από δυο χρόνια πανδημίας, σήμερα έχουμε επιτέλους την ευκαιρία να γιορτάσουμε την ημέρα της Ανάστασης όπως ταιριάζει στην παράδοση μας: όλοι μαζί, με τα αγαπημένα μας πρόσωπα για να μοιραστούμε τη χαρά της Λαμπρής.

Η Περιφέρεια Αττικής τιμά το Πάσχα με μια μεγάλη γιορτή στο Πάρκο Τρίτση, με ζωντανή μουσική, παραδοσιακό οβελία και πάνω από όλα με πολλή χαρά και αγάπη. Σήμερα γινόμαστε μια μεγάλη παρέα και ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε όλους τους πολίτες της Αττικής. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου το φως της Ανάστασης να δείχνει τον δρόμο της ζωής μας και να μας χαρίσει υγεία, κανονικότητα και την πολυπόθητη ειρήνη, όλα αυτά που μέχρι πρότινος θεωρούσαμε δεδομένα και τα στερηθήκαμε για τόσο καιρό. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη!

Το μουσικό πρόγραμμα είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια του Γιώργου Κωτσίνη, ενώ συμμετείχαν η Αρετή Κετιμέ, ο Σάββας Σιάτρας, ο Μανώλης Κόττορος και ο Θωμάς Κωνσταντίνου. Επί σκηνής, μαζί με τον Γιώργο Κωτσίνη στο κλαρίνο, συνέπραξαν ο Νικόλας Αγγελόπουλος στο λαούτο, ο Κώστας Μερετάκης στα κρουστά και ο Πέτρος Παπαγεωργίου στο ντέφι. Το μουσικό ταξίδι συνεχίστηκε με ποντιακή ορχήστρα με τη Λιάνα Χαραλαμπίδου στο τραγούδι, τον Γιάννη Φωτιάδη στην ποντιακή λύρα και τον Περικλή Κατσώτη στο νταούλι, ενώ ολοκληρώθηκε με τη κρητική ζυγιά του λυράρη Όθωνα Μπικάκη.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Βουλευτής Γ. Λοβέρδος, οι Αντιπεριφερειάρχες, Δυτικού Τομέα Αθηνών Α. Λεωτσάκος, Πολιτικής Προστασίας Β. Κόκκαλης, Πολιτισμού Χ. Ρώμας, Μεταφορών Β. Γιαννακόπουλος, Υγείας Γ. Κεχρής, οι εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Μ. Αγγελοπούλου, Μ. Βλάχου, Μπ. Αλεξανδράτος, Ε. Κοσμίδη, η Περιφερειακή Σύμβουλος, Δ. Αγγελάκη, ο Διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Περιφερειάρχη Α. Μανίκας, ο σύμβουλος του Περιφερειάρχη σε νομικά θέματα Γ. Κωνσταντόπουλος, η σύμβουλος του Περιφερειάρχη σε θέματα αθλητισμού Χ. Γαλανοπούλου, o σύμβουλος σε θέματα οδικής ασφάλειας Κ. Λογοθέτης, η Γενική Διευθύντρια του Φορέα Μ. Χατζηαθανασίου, μέλη του Δ.Σ. και στελέχη του Φορέα, μέλη του ΙΣΑ, ο αναπληρωτής Βουλευτής Μπ. Καραθάνος, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού – Πολιτισμού του Δ. Αγ. Αναργύρων – Καματερού, Η. Αποστόλου, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού – Πολιτισμού του Δ. Ιλίου, Γ. Φραγκάκης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων του Δ. Αγ. Αναργύρων – Καματερού, Σ. Κοτσίνης, ο Πρόεδρος του Φ.Δ. Σταύρος Ζωγραφάκης, το Αναπληρωματικό Μέλος ΔΣ Φορέα Διαχείρισης, Γ. Γεωργακόπουλος, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και πλήθος κόσμου.

Για την ασφάλεια των πολιτών στη σημείο βρισκόταν ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στελέχη του Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας και του ΙΣΑ, εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων και ιατρικών Κέντρων, ενώ καθοριστική ήταν και η συμβολή της Τροχαίας.

