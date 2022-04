Οικονομία

Σερβιτόρα καταγγέλλει εργοδότρια για τραμπουκισμό για φιλοδώρημα 1 ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καταγγελία της εργαζόμενης προκάλεσε αντιδράσεις στο Συνδικάτο.

Σερβιτόρα κατήγγειλε την εργοδότριά της ότι, της έλεγξε την ποδιά θεωρώντας πως της έκλεψε φιλοδώρημα ενός ευρώ. Η καταγγελία έγινε στο Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Τουριστικών – Επισιτιστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης – Πιερίας – Χαλκιδικής.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην καταγγελία του ΣΕΤΕΠΕ:

Την Παρασκευή, 15 Απριλίου σε ώρα αιχμής για κατάστημα εστίασης, παρουσίας πελατών, η εργοδότρια τραμπούκισε την σερβιτόρα της βάρδιας με φωνές και τραβήγματα από το χέρι, ώστε να ελέγξει την ποδιά της, κατηγορώντας την ότι «έκλεψε» φιλοδώρημα αξίας 1 ευρώ, καθώς το κατάστημα έχει ως πολιτική να παρακρατεί μέρος των φιλοδωρημάτων.

Η εργαζόμενη-μέλος του Συνδικάτου κατήγγειλε άμεσα το περιστατικό στο ΣΕΤΕΠΕ και το γνωστοποίησε στους συναδέλφους της, ενώ ενημέρωσε σχετικά και τους υπόλοιπους εργαζόμενους που όλοι μαζί ζήτησαν συνάντηση με την εργοδοσία για καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Εκείνη όχι απλά δεν δέχθηκε, λέγοντας ότι το θέμα θα λυθεί ατομικά, αλλά ξεκαθάρισε ότι έχει το δικαίωμα να ψάχνει τις τσάντες τους στην αρχή και στη λήξη της βάρδιας.

Αποκορύφωμα όλης αυτής της συμπεριφοράς τους ήταν να προχωρήσουν σε αδικαιολόγητες απολύσεις αυτών των εργαζομένων.

Τι αναφέρει το ΣΕΤΕΠΕ

«Δεν εκπλησσόμαστε με τα εν λόγω περιστατικά, καθώς στο συγκεκριμένο κατάστημα, έχουν προηγηθεί κι άλλα περιστατικά υποτιμητικής συμπεριφοράς και προσβλητικών χαρακτηρισμών. Αυτά έρχονται να προστεθούν σε ένα ήδη εχθρικό προς τους εργαζόμενους περιβάλλον, καθώς καλούνται να δουλεύουν μισασφαλισμένοι, χωρίς να πληρώνονται τις απαραίτητες προσαυξήσεις για υπερωρίες και αργίες και να δουλεύουν άλλες μέρες και ώρες από αυτές που αναγράφει η σύμβαση τους.

Όλα αυτά δεν αποτελούν κεραυνό εν αιθρία, ούτε αποτελούν ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης επιχείρησης. Οι εργοδότες στον κλάδο μας προχωρούν σε τέτοιες συμπεριφορές, πατώντας πάνω στο ελεύθερο που τους δίνουν οι νόμοι της κάθε κυβέρνησης, η απουσία ελεγκτικών μηχανισμών, αλλά και η απουσία συλλογικών συμβάσεων που θα έβαζαν ένα φρένο στην όποια εργοδοτική αυθαιρεσία.

Εδώ φανερώνεται πόσο σημαντικό είναι να είναι οργανωμένοι στο Συνδικάτο τους οι εργαζόμενοι, να μεταφέρουν πείρα από τους χώρους δουλειάς, να μην νιώθουν μόνοι απέναντι σε καμία κατάσταση, να δυναμώσουν το ταξικό κίνημα».

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: νεκρός 25χρονος οδηγός μηχανής

Πάτμος: Ανάσταση στο Σπήλαιο της Αποκάλυψης (βίντεο)



Ηράκλειο: Φωτιά σε σπίτι μετά από βραχυκύκλωμα