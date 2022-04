Αθλητικά

Formula 1: Νίκη για τον Φερστάπεν στην Εμίλια Ρομάνια

Δεύτερη νίκη για τον Ολλανδό οδηγό, φέτος, μετά τη Σαουδική Αραβία.

Τη δεύτερη εφετινή νίκη του, μετά από αυτή στη Σαουδική Αραβία, και συνολικά 22η στην καριέρα του στη Φόρμουλα Ένα πανηγύρισε σήμερα (24/4) ο Μαξ Φερστάπεν.

Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής επικράτησε στο γκραν πρι της Εμίλια Ρομάνια που διεξήχθη στην πίστα της Ίμολα, ενώ η Red Bull πανηγύρισε το «1-2», καθώς δεύτερος τερμάτισε ο Σέρχιο Πέρες με το άλλο μονοθέσιο της αυστριακής ομάδας.

Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Λάντο Νόρις με McLaren, αφού ο -πρωτοπόρος της κατάταξης των οδηγών- Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari, ο οποίος ήταν στην τρίτη θέση και πίεζε στο «κυνήγι» του Πέρες, έχασε στον 53ο γύρο τον έλεγχο του μονοθεσίου του και χτύπησε στις μπαριέρες, με αποτέλεσμα να μπει στα πιτ για αλλαγή εμπρός πτέρυγας και να «πέσει» στην ένατη θέση, πριν «αναρριχηθεί» έκτος.

