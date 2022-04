Οικονομία

Guardian: Θετικοί οιωνοί για τον τουρισμό στην Ελλάδα

Η εφημερίδα επισημαίνει ότι η ανάκαμψη του τομέα, σε μια χώρα που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, εξέπληξε ακόμη και τους πιο αισιόδοξους

«Οι πλανόδιοι μουσικοί βγήκαν στους δρόμους, τα ξενοδοχεία και οι αρχαιολογικοί χώροι είναι γεμάτα, οι καταστηματάρχες χαμογελούν και καλή τύχη αν ψάχνετε για τραπέζι σε αξιοπρεπές εστιατόριο»: η βρετανική εφημερίδα Guardian φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ για την αναγέννηση του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα μετά την πανδημία, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά μετά το 2019, όταν η χώρα υποδέχτηκε 33 εκατομμύρια επισκέπτες – αριθμό ρεκόρ – πάνε τόσο καλά τα πράγματα.

Η εφημερίδα επισημαίνει ότι η ανάκαμψη του τομέα, σε μια χώρα που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, εξέπληξε ακόμη και τους πιο αισιόδοξους, υπενθυμίζοντας ότι η πανδημία και οι συνέπειές της είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθούν τα έσοδα από τα 18,2 δισεκ. ευρώ το 2019 στα 4 δισεκ. το 2020 και στα 10 δισεκ. πέρσι.

Φέτος ωστόσο, παρά την αναπάντεχη σκιά του πολέμου μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο τομέας ανακάμπτει. Για πρώτη φορά από το 2019 τα κρουαζιερόπλοια δένουν και πάλι στα ελληνικά λιμάνια, απόδειξη, σύμφωνα με στελέχη του τομέα, ότι οι ταξιδιώτες επιθυμούν να αφήσουν την πανδημία πίσω τους. Έχουν αυξηθεί επίσης οι κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων.

«Η σεζόν ξεκίνησε νωρίτερα από ποτέ» είπε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, σημειώνοντας ότι η πρώτη απευθείας πτήση από τις ΗΠΑ, μια αγορά-κλειδί για την ελληνική οικονομία, έγινε στις 7 Μαρτίου. «Είναι ψήφος εμπιστοσύνης για τη χώρα μας», πρόσθεσε.

«Όλοι οι οιωνοί είναι θετικοί», είπε στον Guardian ο Ανδρέας Ανδρεάδης, στέλεχος του επιτυχημένου ομίλου πολυτελών ξενοδοχείων Sani/Ikos. «Για μερικές εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία η ζήτηση έπεσε, όμως από τα τέλη Μαρτίου έχει αυξηθεί και τώρα είναι εξαιρετική», πρόσθεσε. Οι τουρίστες, εξήγησε, δεν ενδιαφέρονται να ταξιδέψουν σε μακρινούς προορισμούς, προτιμώντας να παραμείνουν στην Ευρώπη. «Και η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν πολλές επιλογές όσον αφορά τους ποιοτικούς προορισμούς», τόνισε.

Η εφημερίδα σημειώνει ότι η τουριστική σεζόν ξεκίνησε νωρίτερα φέτος στην Ελλάδα, με στόχο να κεφαλαιοποιήσει η χώρα τη δίψα των ανθρώπων για ταξίδια. Υπενθυμίζει επίσης ότι την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι οι περιορισμοί που είχαν επιβληθεί λόγω της πανδημίας θα αρθούν από την 1η Μαΐου και θα επανεξεταστούν τον Σεπτέμβριο.

Η απόφαση να ανοίξει νωρίτερα η τουριστική περίοδος φαίνεται ότι απέδωσε, γράφει ο Guardian: οι κρατήσεις εκτοξεύτηκαν το Πάσχα. Οι αεροπορικές εταιρείες ανταγωνίζονται για να εξασφαλίσουν περισσότερες πτήσεις για την Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι ενώ, όπως είπε ο υπουργός Τουρισμού, 765 κρουαζιερόπλοια θέλουν να πιάσουν σε διάφορα λιμάνια και οι δημοφιλείς νησιωτικοί προορισμοί, όπως η Μύκονος, η Κως και η Κέρκυρα, ήδη προσελκύουν μεγάλα πλήθη.

«Είναι ένα γεγονός που διαπιστώνεται σε όλες τις μελέτες, ότι ο κόσμος δεν θέλει απλώς να ταξιδέψει, χρειάζεται να ταξιδέψει», είπε ο Ευγένιος Βασιλικός, ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. «Όλα δείχνουν ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά», πρόσθεσε.

Μέχρι το 2023 στην Αθήνα θα έχουν προστεθεί άλλα 5.000 δωμάτια ξενοδοχείων σε σύγκριση με το 2019, όταν η πρωτεύουσα, που κάποτε οι τουρίστες την προσπερνούσαν για να κατευθυνθούν στα νησιά, κατάφερε να προσελκύσει 5 εκατομμύρια επισκέπτες. Η επενδυτική φρενίτιδα, που είναι εμφανής στην άνθιση των οικοδομών που αλλάζουν την όψη του κέντρου της Αθήνας, είναι επίσης ενδεικτική των ελπίδων που εναποθέτουν οι επιχειρηματίες στην αναγέννηση της «βαριάς βιομηχανίας» της Ελλάδας.

