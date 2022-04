Life

Βανδή – Μπισμπίκης: Αγκαλιά το Πάσχα στο Πήλιο

Το πρώτο τους κοινό Πάσχα απολαμβάνουν η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης.

Πιο ερωτευμένοι από ποτέ είναι η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης, οι οποίοι περνούν το πρώτο τους Πάσχα μαζί εκτός Αθηνών.

Το ερωτευμένο ζευγάρι, η σχέση του οποίου έγινε γνωστή το περασμένο Φθινόπωρο, ταξίδεψε μέχρι Πήλιο προκειμένου να περάσει την ημέρα του Πάσχα.

Σε φωτογραφίες που πόσταρε η τραγουδίστρια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αποτυπώνεται η χαρά και ο έρωτάς τους.

Άλλωστε οι δυο τους, εδώ και αρκετό καιρό έχουν σταματήσει να κρύβονται και μιλούν ανοιχτά για τη σχέση τους πραγματοποιώντας μάλιστα και αρκετές κοινές εμφανίσεις.

«Χρόνια πολλά με αγάπη και χαρές!» έγραψε στη λεζάντα των κοινών τους φωτογραφιών η Δέσποινα Βανδή.

