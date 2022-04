Κόσμος

Εκλογές στην Σλοβενία: Μεγάλο προβάδισμα για τους φιλελεύθερους

Το Περιβαλλοντικό Κίνημα Ελευθερίας του Ρόμπερτ Γκόλομπ προηγείται με μεγάλη διαφορά από το συντηρητικιό Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα (SDS) του απερχόμενου πρωθυπουργού Γιάνες Γιάνσα

Το Περιβαλλοντικό Κίνημα Ελευθερίας του Ρόμπερτ Γκόλομπ φαίνεται ότι κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα στη Σλοβενία, καθώς, σύμφωνα με ένα έξιτ πολ του πρακτορείου Mediana, συγκεντρώνει ποσοστό 35,8% και προηγείται με μεγάλη διαφορά από το συντηρητικιό Σλοβενικό Δημοκρατικό Κόμμα (SDS) του απερχόμενου πρωθυπουργού Γιάνες Γιάνσα.

Το SDS συγκεντρώνει ποσοστό 22,5%.

Όποιο κόμμα και αν κερδίσει τις εκλογές θα χρειαστεί να αναζητήσει εταίρους μεταξύ των άλλων κομμάτων ώστε να σχηματίσει κυβέρνηση. Τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της αριστεράς έχουν αποκλείσει την πιθανότητα να στηρίξουν έναν κυβερνητικό συνασπισμό του οποίου θα ηγείται το SDS.

