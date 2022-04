Κόσμος

Γαλλικές εκλογές – Λεπέν: Παραδοχή της ήττας της

Η πρώτη δήλωση της Λεπέν μετά την ήττα της στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας.

Η Μαρίν Λεπέν παραδέχτηκε την ήττα της στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που διεξήχθησαν σήμερα στη Γαλλία, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το αποτέλεσμα είναι μια «νίκη» για το πολιτικό κίνημά της.

«Η βούλησή μας να υπερασπιστούμε τους Γάλλους» ενδυναμώθηκε, είπε η Λεπέν, σημειώνοντας ότι «θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας κατά της κοινωνικής πολιτικής του Μακρόν και της μετανάστευσης».

Η Λεπέν πρόσθεσε ότι «ο αγώνας δεν έχει τελειώσει ακόμα», με το βλέμμα στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές για τις οποίες είπε ότι υπάρχει «μεγάλος κίνδυνος» να εξασφαλίσει ο Μακρόν την πλειοψηφία και στο κοινοβούλιο.

