Προεδρικές εκλογές Γαλλία: Ανακούφιση στην Ευρώπη από τη νίκη Μακρόν

Ο ένας μετά τον άλλον, Ευρωπαίοι ηγέτες και διπλωμάτες εκφράζουν την ικανοποίησή τους, στέλνοντας συγχαρητήρια στον Μακρόν για τη νίκη του.

Από τους πρώτους που εξέφρασαν τις ευχές τους στον Μακρόν, που βάσει των exit polls επικράτησε με 58,2% επί της αντιπάλου τους στη διεκδίκηση της προεδρίας της Γαλλίας, ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Μαζί θα πάμε μπροστά τη Γαλλία και την Ευρώπη» ανέφερε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο τουίτ που ανήρτησε συγχαίροντας τον Εμανουέλ Μακρόν για την επανεκλογή του.

«Αγαπητέ Εμανουέλ Μακρόν, τα συγχαρητήριά μου για την επανεκλογή σας ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ανυπομονώ να συνεχίσουμε την άριστη συνεργασία μας.

Μαζί, θα πάμε μπροστά τη Γαλλία και την Ευρώπη» σημείωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν.

Οι Γάλλοι απέρριψαν τον «διχαστικό εθνικισμό» επιλέγοντας «μια ισχυρή Γαλλία μέσα σε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση» ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς. Ειδικότερα, ο κ. Σχοινάς σημείωσε στην ανάρτησή του στο twitter:

«Με την ηχηρή νίκη του Εμανουέλ Μακρόν, οι Γάλλοι απέρριψαν τον διχαστικό εθνικισμό και επέλεξαν μια ισχυρή Γαλλία μέσα σε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση».

Tα συγχαρητήριά της στον Εμανουέλ Μακρόν για την επανεκλογή του εξέφρασε με ανάρτησή της στο τουίτερ, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα.

«Με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναπομονονούμε να συνεχίσουμε το έργο στο πλαίσιο της γαλλικής προεδρίας και πέρα από αυτή, για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις ενός όλο και πιο αβέβαιου και ανησυχητικού κόσμου» ανέφερε η Ρομπέρτα Μετσόλα.

Την ανάγκη για μια «σταθερή Ευρώπη και μια Γαλλία που είναι πλήρως δεσμευμένη σε μια πιο κυρίαρχη και πιο στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση» υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, σε τουίτ που ανήρτησε εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του στον Εμανουέλ Μακρόν για την επανεκλογή του. Ειδικότερα, ο κ. Μισέλ ανέφερε:

«Θερμά συγχαρητήρια αγαπητέ Eμανουέλ Μακρόν.

Σε αυτούς τους ταραχώδεις καιρούς, χρειαζόμαστε μια σταθερή Ευρώπη και μια Γαλλία που είναι πλήρως δεσμευμένη σε μια πιο κυρίαρχη και πιο στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μπορούμε να βασιστούμε στη Γαλλία για 5 ακόμη χρόνια».

«Ένας αγώνας μεταξύ προοδευτικών και λαϊκιστών είναι η λανθασμένη προσέγγιση και θέτει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση» αναφέρει ο Επικεφαλής της ΚΟ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ μετά την επανεκλογή του Εμανουέλ Μακρόν.

Συγκεκριμένα, ο κ. Βέμπερ σημειώνει στο τουίτερ ότι «η Ευρώπη μπορεί να πάρει μια βαθιά ανάσα. Συγχαρητήρια στον Εμανουέλ Μακρόν για την επανεκλογή του. Αλλά είναι σαφές ότι αυτή δεν είναι μια πειστική νίκη. Τα πέντε χρόνια προέδρου Μακρόν έχουν κάνει τους λαϊκιστές και τους ακραίους ισχυρότερους από ποτέ. Αυτή ήταν ίσως η τελευταία προειδοποιητική βολή».

«Η Γαλλία χρειάζεται μια δυνατή συζήτηση, ισχυρές εναλλακτικές λύσεις στο δημοκρατικό κέντρο. Ένας αγώνας μεταξύ προοδευτικών και λαϊκιστών είναι η λανθασμένη προσέγγιση και θέτει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ο Μακρόν επανεξελέγη, η πολιτική του αντίληψη απέτυχε» καταλήγει.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι, με γραπτή δήλωσή του, θέλησε να συγχαρεί τον Εμανουέλ Μακρόν για τη νίκη του στις γαλλικές προεδρικές εκλογές.

Πιο αναλυτικά, ο Ιταλός τεχνοκράτης πρωθυπουργός υπογράμμισε:

«Η νίκη του Εμανουέλ Μακρόν στις γαλλικές προεδρικές εκλογές είναι μια θαυμάσια είδηση για όλη την Ευρώπη. Η Ιταλία και η Γαλλία συνεργάζονται, μαζί με όλους τους άλλους εταίρους, για την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης, συνεκτικότερης, δικαιότερης Ευρωπαϊκής Ένωσης, ικανής να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο να ξεπεραστούν οι μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, αρχίζοντας από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η ιταλική κυβέρνηση και εγώ προσωπικά θέλουμε να συγχαρούμε, με τον θερμότερο δυνατό τρόπο, τον πρόεδρο Μακρόν. Είμαστε έτοιμοι -από αυτή κιόλας την στιγμή- να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί, με αποφασιστικό και φιλόδοξο τρόπο, υπέρ των χωρών μας και όλων των Ευρωπαίων πολιτών»

Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Κρίστιαν Λίντνερ είπε ότι η ενωμένη Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος νικητής, αφού ο Εμανουέλ Μακρόν επικράτησε με άνεση της ακροδεξιάς αντιπάλου του, Μαρίν Λεπέν, στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα στη Γαλλία.

Ο Λίντνερ έγραψε στο Twitter ότι οι εκλογές αυτές αφορούσαν «τις θεμελιώδεις αρχές» της Ευρώπης. «Οι Γάλλοι επέλεξαν τον Μακρόν. Αυτό καθιστά την ενωμένη Ευρώπη τον μεγαλύτερο νικητή των εκλογών. Ζήτω η Γαλλία, ζήτω η Ευρώπη», πρόσθεσε.

Οι πρωθυπουργοί του Βελγίου, Αλεξάντερ ντε Κρόο, του Λουξεμβούργου Ξαβιέ Μπετέλ και της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε ήταν από τους πρώτους που συνεχάρησαν τον Μακρόν για την εκλογή του. Ο τελευταίος έγραψε μάλιστα στο Twitter ότι «ανυπομονεί» να συνεχίσει την εποικοδομητική συνεργασία τους στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον συνεχάρη τον Εμανουέλ Μακρόν για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, δηλώνοντας «ευτυχής που θα συνεχίσει να συνεργάζεται» μαζί του και τονίζοντας ότι η Γαλλία είναι μία από τις «στενότερες συμμάχους» της χώρας του.

«Συγχαρητήρια Εμανουέλ Μακρόν για την επανεκλογή σας στην προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας. Η Γαλλία είναι ένας από τους στενότερους και σημαντικότερους συμμάχους μας. Χαίρομαι που θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού σε θέματα-κλειδιά για τις δύο χώρες μας και για τον κόσμο» ανέφερε ο Τζόνσον σε ανάρτησή του στο Twitter, στα γαλλικά.

