Μακρόν: Θα είμαι ο Πρόεδρος όλων των Γάλλων

Το πρώτο μήνυμα του Μακρόν μετά την επανεκλογή του στη γαλλική προεδρία.

Περιστοιχισμένος από τη σύζυγό του Μπριζίτ, τα παιδιά της, τα εγγόνια της και υπό τους ήχους του «ευρωπαϊκού ύμνου», δηλαδή την Ωδή στη χαρά, ο Εμανουέλ Μακρόν έφθασε στο Πεδίο του 'Αρεως, κάτω από τον Πύργο του 'Αιφελ στο Παρίσι.

Μιλώντας στο συγκεντρωμένο πλήθος ο Μακρόν αφού ευχαρίστησε επανειλημμένα όσους εργάστηκαν για την επανεκλογή του δήλωσε πως γνωρίζει καλά ότι πολλοί που τον ψήφισαν σήμερα το έκαναν για να φράξουν το δρόμο στην ακροδεξιά.

Υποσχέθηκε πως θα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα κοινωνικής και οικολογικής ευαισθησίας ενώ υπενθύμισε «τις τραγικές στιγμές που ζούμε λόγω του ουκρανικού».

Υποσχέθηκε επίσης πως η νέα πενταετία του στην προεδρία δεν θα είναι απλά η συνέχεια της προηγούμενης και υποσχέθηκε πως θα είναι πρόεδρος όλων των Γάλλων.«Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Γάλλους άντρες και γυναίκες που στον πρώτο και τον δεύτερο γύρο με εμπιστεύτηκαν για να φέρουμε μια πιο ανεξάρτητη Γαλλία, μια ισχυρότερη Ευρώπη, μέσα από επενδύσεις και βαθιές αλλαγές» κατέληξε ο Μακρόν, ενώ η εκδήλωση έκλεισε με το πλήθος να τραγουδά τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας.

«Σας ευχαριστώ φίλοι μου, πρώτα απ’όλα σας ευχαριστώ. Μία πλειονότητα από εσάς επέλεξε να με εμπιστευτεί για ακόμα πέντε χρόνια. Ξέρω ότι σας χρωστώ», είπε ο νεοκλεγείς Πρόεδρος της Γαλλίας , απευθυνόμενος στο πλήθος.

Ο Μακρόν έφτασε στο πάρκο Σαμ ντε Μαρ συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μπριζίτ και τα παιδιά της και καταχειροκροτήθηκε από το συγκεντρωμένο πλήθος.

«Ξέρω ότι πολλοί Γάλλοι με ψηφίσατε για να μπλοκάρετε την ακροδεξιά. Θέλω να ευχαριστήσω κι αυτούς και να τους πω ότι, η ψήφος τους με κάνει υπόχρεο.

Για όσους απείχαν, για όσους δεν μπορούσαν να αποφασίσουν, για όσους ψήφισαν την Μαρίν Λεπέν. Γιατί δεν είμαι πια υποψήφιος, είμαι ο Πρόεδρος όλων», συνέχισε, υποσχόμενος ότι:

«θα προσπαθήσω να απαλείψω το διχασμό που εκφράστηκε σε αυτές τις εκλογές, με το να κερδίσω την εμπιστοσύνη όλων σας, κάθε μέρα. Θέλα μία πιο δίκαιη κοινωνία, με ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

