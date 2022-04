Πολιτική

Εκλογές Γαλλία: Τα μηνύματα των Ελλήνων πολιτικών για τη νίκη Μακρόν

Τα συγχαρητήριά τους προς τον Πρόεδρο της Γαλλίας εξέφρασαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι πολιτικοί της χώρας μας.

Τις ευχές της και τα συγχαρητήρια στον Εμανουέλ Μακρόν για την επανεκλογή του, έστειλε η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της Ελλάδας.

Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας και να προωθήσω την κοινή μας ευρωπαϊκή μοίρα, αναφέρει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου σε ανάρτησή της στο twitter για την επανεκλογή του Εμανουέλ Μακρόν.

«Τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Εμανουέλ για την επανεκλογή του ως Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας. Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας και να προωθήσω την κοινή μας ευρωπαϊκή μοίρα», αναφέρει στην ανάρτησή της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Mes chaleureuses felicitations a @EmmanuelMacron pour sa reelection a la Presidence de la Republique francaise. Je me rejouis de pouvoir continuer l'excellente cooperation entre la France et la Grece et avancer notre destin europeen commun. — President GR (@PresidencyGR) April 24, 2022

«Συγχαρητήρια Emmanuel Macron! Μία σημαντική νίκη για τη Γαλλία, την Ευρώπη, τη δημοκρατία!», είχε γράψει νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Twitter.

Felicitations @EmmanuelMacron!

Une victoire importante pour la France, l’Europe, la democratie! ?? — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 24, 2022

Το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών, ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Η ήττα της Λεπέν και η νίκη Μακρόν είναι μήνυμα υπέρ της δημοκρατίας στην Ευρώπη, αλλά και προειδοποίηση. Δεν μπορεί να εφησυχάζει κάνεις και ιδιαίτερα οι αριστερές, προοδευτικές δυνάμεις. Η ήττα της ακροδεξιάς - που ξεπέρασε σήμερα το 40%- και των νεοφιλελεύθερων και συντηρητικών πολιτικών που την ενισχύουν, αποτελεί τη μέγιστη προτεραιότητα. Η αντιμετώπιση τους απαιτεί ενωτικές πρωτοβουλίες και συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων».

«Η Ευρώπη σε αυτή τη δύσκολη περίοδο έχει ανάγκη από ηγέτες, που κατανοούν την ανάγκη για περισσότερες κοινές πολιτικές μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών σε τομείς όπως η Άμυνα, η Ασφάλεια, η Οικονομία και το Κοινωνικό Κράτος», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης για τη νίκη του Εμανουέλ Μακρόν στις γαλλικές προεδρικές εκλογές, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του .

«Ένας πόλεμος στην καρδιά της Ευρώπης, οι αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες και η ενεργειακή κρίση, συνιστούν προκλήσεις που απαιτούν υπευθυνότητα και αλληλεγγύη απέναντι στη μισαλλοδοξία, η οποία υπονομεύει το κοινό μας μέλλον», αναφέρει ο Ν.Ανδρουλάκης.

