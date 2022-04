Κόσμος

Ουκρανία - Μπλίνκεν: νέα βοήθεια των ΗΠΑ και επιστροφή των διπλωματών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως ταξίδεψε ο ΥΠΕΞ, μαζί με τον Υπ. Άμυνας των ΗΠΑ, μέχρι το Κίεβο. Τι είπαν με τον Ζελένσκι. Τι αναφέρει η αμερικανική κυβέρνηση για την επίσκεψη στο Κίεβο.

Οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας των ΗΠΑ μετέβησαν χθες Κυριακή στο Κίεβο, στην πρώτη επίσκεψη Αμερικανών αξιωματούχων στην Ουκρανία μετά την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία.

Στη διάρκεια της επίσκεψής τους ο Άντονι Μπλίνκεν και ο Λόιντ Όστιν ανακοίνωσαν τη σταδιακή επιστροφή των Αμερικανών διπλωματών στην Ουκρανία, τον διορισμό νέου Αμερικανού πρεσβευτή στη χώρα και την παροχή επιπλέον βοήθειας στη χώρα ύψους άνω των 700 εκ. δολαρίων.

Οι δύο Αμερικανοί υπουργοί ταξίδεψαν στην Πολωνία το Σάββατο και μετέβησαν οδικώς στην Ουκρανία την Κυριακή, όπου συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον υπουργό Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα και τον υπουργό Άμυνας Ολέξι Ρέζνικοφ.

Για λόγους ασφαλείας η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με μεγάλη μυστικότητα και επιβεβαιώθηκε από την Ουάσινγκτον μόνο αφού ο Μπλίνκεν και ο Όστιν είχαν αποχωρήσει από το ουκρανικό έδαφος.

Ωστόσο ο Ζελένσκι είχε αναφερθεί σε αυτή ήδη από το Σάββατο, ενώ Ουκρανοί αξιωματούχοι είχαν επιβεβαιώσει χθες την παρουσία των δύο Αμερικανών υπουργών στο Κίεβο.

Στη διάρκεια των συναντήσεών τους οι δύο Αμερικανοί υπουργοί ανακοίνωσαν τη σταδιακή επιστροφή της αμερικανικής διπλωματικής παρουσίας στην Ουκρανία.

Ο Μπλίνκεν επεσήμανε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πρόκειται να διορίσει τις επόμενες ημέρες νέα πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ουκρανία την Μπρίτζετ Μπρινκ, νυν πρεσβευτή στη Σλοβακία.

Οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν πρεσβευτή στην Ουκρανία από το 2019 και τις υποθέσεις της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής διαχειρίζονται επιτετραμμένοι.

Η επιστροφή της διπλωματικής παρουσίας των ΗΠΑ στη χώρα θα είναι σταδιακή.

«Από την αρχή των εχθροπραξιών διαθέτουμε μια ομάδα στην Πολωνία η οποία κάνει τη δουλειά αυτή. Από αυτή την εβδομάδα τα μέλη της ομάδας θα πραγματοποιούν ημερήσιες μετακινήσεις στο εσωτερικό της Ουκρανίας», εξήγησε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στους δημοσιογράφους που ανέμεναν τους δύο Αμερικανούς υπουργούς στην πολωνική πλευρά των συνόρων.

Εξάλλου οι ΗΠΑ θα αυξήσουν τη στρατιωτική βοήθεια που παρέχουν στην Ουκρανία αποδεσμεύοντας 700 εκ. δολάρια, από τα οποία περίπου τα 300 εκ. θα βοηθήσουν τους Ουκρανούς να αποκτήσουν από την αγορά τα όπλα που χρειάζονται, επεσήμαναν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Τα υπόλοιπα θα πάνε στους περιφερειακούς συμμάχους της Ουκρανίας που παρείχαν στη χώρα βοήθεια και οι οποίοι πρέπει να αναπληρώσουν τα αποθέματα όπλων τους.

Παράλληλα περισσότεροι από 50 Ουκρανοί αναμένεται να ολοκληρώσουν σήμερα την εκπαίδευσή τους στη χρήση πυροβόλων Howitzer τα οποία έχει αρχίσει να στέλνει η Ουάσινγκτον στο Κίεβο, δήλωσε ο Τζον Κίρμπι εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

Ο Μπάιντεν είχε ανακοινώσει την Πέμπτη την παροχή ακόμη ενός πακέτου βοήθειας ύψους 800 εκ. δολαρίων προς την Ουκρανία, κυρίως υπό τη μορφή βαρέων όπλων, τα οποία ζητεί ο Ζελένσκι προκειμένου να απωθήσει τις ρωσικές επιθέσεις στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, από την αρχή της θητείας του Μπάιντεν οι ΗΠΑ έχουν προσφέρει συνολικά στην Ουκρανία περισσότερα από 4 δισεκ. δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: σκόνη, ζέστη και μπόρες την Δευτέρα του Πάσχα

Εκλογές στην Γαλλία: Τα τελικά αποτελέσματα