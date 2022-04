Κοινωνία

Βόλος: θρήνος για 17χρονη αθλήτρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη σε όλη την πόλη προκάλεσε το άγγελμα του θανάτου του κοριτσιού.

Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου της 17χρονης Φεννίνας Βασιλού, αθλήτριας της Αθλητικής Ακαδημίας Άτλας Βόλου που σύμφωνα με το magnesianews.gr έφυγε από τη ζωή νικημένη από σπάνια νόσο.

Συγκινεί το μήνυμα του Ηλία Κορώνα, που αναπαράγει η σελίδα της Ακαδημίας στο Facebook, στο οποίο αναφέρει «Είναι κάτι τέτοιες μέρες που δοκιμάζεται η ανθρώπινή μου υπόσταση… Νιώθω μεγάλη οργή !!! Είναι όμως τόσο τεράστια η θλίψη μου που δεν μπορώ να γράψω και να εκφράσω αυτό που νιώθω… Αν Είσαι πραγματικά εκεί πάνω…πάρε κοντά σου αυτόν τον Άγγελο που στέρησες από μας!!! Αντίο αστέρι μου γλυκό, αντίο κοριτσάκι μου υπέροχο… θα είσαι πάντα μέσα στην ψυχή μας να μας χαμογελάς!!!».

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία: δύο νεκροί από πυρά αστυνομικών

Άγιος Γεώργιος: Ο βίος, τα μαρτύρια και τα θαύματά του

“Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;”: πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 (εικόνες)