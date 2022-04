Κοινωνία

Τροχαίο: πέθανε 46χρονος μετά από 4 μήνες στην ΜΕΘ

Θρήνος για τον άνδρα, ο οποίος έδινε μάχη για την ζωή του, μετά από την παράσυρση του από αυτοκίνητο και την εγκατάλειψη του από τον οδηγό.

Έχασε τη μάχη με τη ζωή ο 46χρονος Νίκος Μπισμπικόπουλος, ο οποίος είχε τραυματιστεί στις 18 Δεκεμβρίου, έξω από σούπερ μάρκετ, στο οποίο εργαζόταν, στην Έξω Παναγίτσα Ευβοίας..

Ο άνδρας, ενώ διέσχιζε τον δρόμο, παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε 42χρονος, ο οποίος τον εγκατέλειψε στην άσφαλτο και έφυγε.

Ο 42χρονος οδηγός του αυτοκίνητου παραδόθηκε μετά την έλευση του αυτοφώρου…

Από κείνη τη μέρα έδινε μάχη στην Εντατική του Νοσοκομείου "Ευαγγελισμός", όπου μεταφέρθηκε βαρύτατα τραυματισμένος μετά την παράσυρση.

Η είδηση του θανάτου του το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου σκόρπισε τη θλίψη στην τοπική κοινωνία των Ψαχνών, καθώς ήταν ένας από τους πιο αγαπητούς ανθρώπους της περιοχής, σύμφωνα με το psaxna.gr.

