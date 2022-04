Οικονομία

Κορονοϊός - Πεκίνο: "αδειάζουν" τα σουπερμάρκετ υπό τον φόβο lockdown

Ο φόβος για ένα επικείμενο lockdown όπως στη Σανγκάη, έχει επηρεάσει το Πεκίνο.

Το Πεκίνο βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού σήμερα λόγω της αύξησης των κρουσμάτων του κορονοϊού, με μια εκστρατεία διενέργειας τεστ να έχει ξεκινήσει στην κινεζική πρωτεύουσα και τους κατοίκους να κάνουν προμήθειες ανησυχώντας για την επιβολή lockdown.

Οι κάτοικοι του Πεκίνου φαίνεται να φοβούνται για το ενδεχόμενο επιβολής lockdown όπως αυτό που ισχύει στη Σανγκάη, με τους 25 εκατομμύρια κατοίκους της πόλης να βρίσκονται κλεισμένοι στα σπίτια τους από τις αρχές Απριλίου.

Τις τελευταίες 24 ώρες το υπουργείο Υγείας της Κίνας ανακοίνωσε 51 νέους θανάτους από covid-19 στη Σανγκάη, αριθμός ρεκόρ για την οικονομική πρωτεύουσα της Κίνας. Συνολικά στην πόλη έχουν εντοπιστεί από την 1η Μαρτίου μισό εκατομμύριο κρούσματα.

Κανείς δεν γνωρίζει πόσο θα διαρκέσει το αυστηρό lockdown που έχει επιβληθεί στη Σανγκάη, το οποίο έχει αρχίσει να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των κατοίκων της πόλης και να επηρεάζει αρνητικά την κινεζική οικονομία.

Σε κάποιες συνοικίες είχαν τοποθετηθεί ψηλοί, μεταλλικοί φράκτες έξω από τις πόρτες κτιρίων κατοικιών για να εμποδίζουν τους ενοίκους να βγαίνουν έξω.

Ωστόσο οι κάτοικοι εκφράζουν την έντονη αντίδρασή τους σε αυτό το μέτρο, το οποίο επικρίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φοβούμενοι ότι θα παγιδευτούν στα κτίρια. Η αγανάκτησή τους και ο η ανησυχία τους ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο όταν το Σάββατο ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα κτίριο κατοικιών.

Η Κίνα είναι αντιμέτωπη από τις αρχές Μαρτίου με μια έξαρση της επιδημίας του κορονοϊού, που έχει επεκταθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα και η οποία θέτει σε δοκιμασία την πολιτική της μηδενικής ανοχής έναντι στην covid-19.

Σήμερα το πρωί στο Πεκίνο σχηματίζονταν ουρές εκατοντάδων ανθρώπων οι οποίοι περίμεναν για να υποβληθούν σε διαγνωστικό τεστ.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε σήμερα 19 νέα κρούσματα covid-19 στο Πεκίνο. Από την Παρασκευή έχουν εντοπιστεί στην κινεζική πρωτεύουσα 47 κρούσματα, περισσότερα από τα μισά στη συνοικία Τσαογιάνγκ.

Οι αρχές της συνοικίας αυτής, όπου ζουν περίπου 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι, ζήτησαν από τους κατοίκους να περιορίσουν τις δημόσιες δραστηριότητές τους και να αναβάλουν τα ιδιαίτερα μαθήματα στα σπίτια. Τα περισσότερα σχολεία, καταστήματα και γραφεία παραμένουν ανοικτά.

Στη Τσαογιάνγκ ζουν κυρίως πλούσιοι Κινέζοι, ενώ εκεί βρίσκονται ξένες πρεσβείες, γραφεία πολυεθνικών και μεγάλοι χώροι διασκέδασης.

«Το τρέχον ξέσπασμα στο Πεκίνο εξαπλώνεται σιωπηλά από άγνωστες ακόμη πηγές και μεταδίδεται γρήγορα», προειδοποίησε χθες Κυριακή αξιωματούχος των δημοτικών αρχών.

Οι αρχές της Τσοαγιάνγκ τόνισαν χθες ότι η κατάσταση είναι «σοβαρή και δύσκολη» και ότι πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα για να ανασχεθεί η εξάπλωση του κορονοϊού.

Περισσότερα από δέκα κτίρια στη συνοικία έχουν τεθεί σε lockdown, ενώ όλοι οι κάτοικοι θα υποβληθούν ξανά σε διαγνωστικό τεστ την Τετάρτη και την Παρασκευή.

Οι κάτοικοι του Πεκίνου, φοβούμενοι μια επανάληψη του σεναρίου της Σανγκάης, σπεύδουν μαζικά στα σούπερ μάρκετ για να προμηθευτούν είδη πρώτης ανάγκης ή κάνουν μαζικές παραγγελίες στο διαδίκτυο.

Προς το παρόν στην κινεζική πρωτεύουσα δεν παρατηρείται έλλειψη φρέσκων προϊόντων ή ειδών πρώτης ανάγκης.

