Αθλητικά

Τένις - Τσιτσιπάς: Η θέση του στην παγκόσμια κατάταξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος νεαρός παίκτης φιγουράρει πρώτη φορά στην κορυφαία δεκάδα. Σε ποιες θέσεις της λίστας βρίσκονται Έλληνες τενίστες.

Στην 5η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, με 5.770 βαθμούς, παρέμεινε και αυτή την εβδομάδα ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Πιο σημαντικό γεγονός στη νέα κατάταξη, η εμφάνιση στο top-10 του Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος βρίσκεται στο νο 9 (3.827) και έγινε ο νεότερος παίκτης που μπήκε στην κορυφαία δεκάδα μετά τον Ράφα Ναδάλ. Να σημειωθεί ότι ο νικητής του Barcelona Open, ο οποίος στις 5 Μαΐου συμπληρώνει 19 χρόνια ζωής, ήταν 119ος πριν από ένα χρόνο.

Στην κορυφή παραμένει ο Νόβακ Τζόκοβιτς με 8.400 βαθμούς , ενώ εκτός δεκάδας βρέθηκε ο Κάμερον Νόρι (11ος με 3.440 βαθμούς).

Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία): 8.400 βαθμοί Ντανίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία): 8.080 βαθμοί Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία): 7.465 βαθμοί Ράφαελ Ναδάλ (Ισπανία): 6.435 βαθμοί Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ): 5.770 βαθμοί Ματέο Μπερετίνι (Ιταλία): 4.570 βαθμοί Κάσπερ Ρούουντ (Νορβηγία): 4.110 βαθμοί Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία): 4.025 βαθμοί Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία): 3.827 βαθμοί Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς): 3.625 βαθμοί

...

391. Μιχάλης Περβολαράκης: 105 βαθμοί

761. Πέτρος Τσιτσιπάς: 24 βαθμοί

786. Μάρκος Καλοβελώνης: 22 βαθμοί

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: θρήνος για 17χρονη αθλήτρια

Τροχαίο: πέθανε 46χρονος μετά από 4 μήνες στην ΜΕΘ

Άγιος Γεώργιος: Ο βίος, τα μαρτύρια και τα θαύματά του