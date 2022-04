Αθλητικά

Σάκκαρη: η θέση της στην παγκόσμια κατάταξη

Ποια τενίστρια πέρασε στην δεύτερη θέση της καλύτερης δεκάδας στον κόσμο. Ποια σειρά στην λίστα έχουν άλλες Ελληνίδες παίκτριες.

Η Μαρία Σάκκαρη παρέμεινε και αυτήν την εβδομάδα στο Νο 5 της παγκόσμιας κατάταξης με 4.651 βαθμούς, στη λίστα που ανακοίνωσε σήμερα η WTA.

Στην κορυφή παρέμεινε η Ιγκα Σφιάτεκ (7.181), έχοντας πλεόν πίσω της, στη δεύτερη θέση τη Πάολα Μαντόσα (5.045), ενώ τρίτη υποχώρησε η Κρεϊτσίκοβα (5.043).

Καμία άλλη αλλαγή δεν έγινε στην πρώτη δεκάδα.

Μία θέση ανέβηκε η Δέσποινα Παπαμιχαήλ (172η με 376 βαθμούς), ενώ σταθερή παρέμεινε η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου (183η με 361 βαθμούς).

Δέκα θέσεις ανέβηκε η Σαπφώ Σακελαρίδη (457η με 103 βαθμούς), τρεις υποχώρησε η Μάρθα Ματούλα ( 776η με 36 βαθμούς), ενώ τρεις πιο ψηλά είναι η Μιχαέλα Λάκη (869η με 27 βαθμούς).

Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

Ιγκα Σφιάτεκ (Πολωνία): 7.181 βαθμοί Πάολα Μπαντόσα (Ισπανία): 5.045 Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα (Τσεχία): 5.043 Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία): 4.711 Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ): 4.651 Ανέτ Κονταβέιτ (Εσθονία): 4.511 Καρολίνα Πλίσκοβα (Τσεχία): 4.207 Νταμιέλε Κόλινς (ΗΠΑ): 3.151 Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα (Ισπανία): 3.070 Ονς Ζαμπέρ (Τυνησία): 3.015