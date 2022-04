Οικονομία

ΕΝΦΙΑ: τα νέα εκκαθαριστικά και οι αλλαγές

“Κλείδωσε” η ημερομηνία ανάρτησης των ειδοποιητηρίων για τον φετινό φόρο ακινήτων. Ποιες αλλαγές περιμένουν τους ιδιοκτήτες.

Το αργότερο στις 30 Απριλίου θα αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ όπου τα 6,3 εκατομμύρια ιδιοκτητών ακινήτων θα ενημερωθούν για τον φόρο που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος για τα ακίνητα που κατέχουν. Στο νέο εκκαθαριστικό θα αναγράφεται επίσης η νέα αξία των ακινήτων τους, μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, η έκπτωση που θα έχουν ανάλογα με το ύψος της αξίας της περιουσίας τους, αλλά και οι επιβαρύνσεις για όσους διαθέτουν μεγάλη ακίνητη περιουσία. Με βάση τον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών για 5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ο φόρος θα είναι μειωμένος, για 900.000 ο ΕΝΦΙΑ θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα, ενώ 350.000 ιδιοκτήτες θα διαπιστώσουν μικρές ή και διπλάσιες αυξήσεις σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ο φόρος που θα εισπραχθεί υπολογίζεται σε 2,23 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί σε έως και 10 δόσεις από τους υπόχρεους ιδιοκτήτες, με την πρώτη να καταβάλλεται στα τέλη Μαΐου και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2023.

Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ

1. Νέα κλίμακα βασικού φόρου: Από τη νέα κλίμακα προκύπτει ότι ο φόρος ανά τετραγωνικό είναι μειωμένος για όλα τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης έως και 4.000 ευρώ το μέτρο. Ο φόρος αυξάνεται μόνο για τις περιοχές με τιμή ζώνης από 4.500 ευρώ και πάνω. Ειδικότερα από 4.500 έως 5.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο ο νέος φόρος διαμορφώνεται σε 13,40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο έναντι 11,3 ευρώ έως τώρα. Για τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ το τετραγωνικό και άνω διαμορφώνεται σε 16,20 ευρώ έναντι 13 έως τώρα.

2. Νέοι εκπτωτικοί συντελεστές: Οι εκπτωτικοί συντελεστές εφαρμόζονται ανάλογα με το ύψος της περιουσίας, ενώ καταργούνται για τις πολύ μεγάλες περιουσίες.

Ειδικότερα:

Για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 100.000 ευρώ (αντί για 60.000 ευρώ που ισχύει σήμερα) προβλέπεται έκπτωση 30%.

Για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 150.000 ευρώ, προβλέπεται έκπτωση 25%, αντί για 20% που ίσχυε ως σήμερα.

Για αξία ακίνητης περιουσίας έως 250.000 ευρώ, προβλέπεται έκπτωση 20%.

Για αξία ακίνητης περιουσίας έως 300.000 ευρώ η έκπτωση διαμορφώνεται σε 15%.

Για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 400.00 ευρώ προβλέπεται έκπτωση 10%.

3. Πρόσθετος φόρος: Για όσα ακίνητα έχουν αξία άνω των 400.000 ευρώ, επιβάλλεται ένας νέος φόρος ανά ακίνητο που υπολογίζεται με συντελεστή από 0,2% έως και 1%.

Η κλίμακα για τον υπολογισμό του φόρου διαμορφώνεται ως ακολούθως:

400.000,01-500.000 φόρος 0,20%

500.000,01-600.000 φόρος 0,30%

600.000,01-700.000 φόρος 0,40%

700.000,01-800.000 φόρος 0,50%

800.000,01-900,000 φόρος 0,60%

900.000,01-1.000.000 φόρος 0,70%

1.000.000-2.000.000 φόρος 0,90%

Άνω από 2.000.000 φόρος 1%

4. Προσαύξηση φόρου: Για περιουσίες αξίας άνω των 500.000 ευρώ ο συνολικός φόρος προσαυξάνεται έως και 20% ανάλογα με το ύψος της περιουσίας. Η προσαύξηση θα υπολογίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές:

για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 650.000 ευρώ, κατά 5% για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 800.000 ευρώ, κατά 10% για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 1.000.000 ευρώ, κατά 15% για αξία ακίνητης περιουσίας από 1.000.000,01 ευρώ και άνω, κατά 20%.

5. Συντελεστές οικοπέδου: Μειώνονται έως και 80% οι συντελεστές του βασικού φόρου οικοπέδων. Για παράδειγμα για αξία οικοπέδου από 75 έως 100 ευρώ το τ.μ. ο συντελεστής πέφτει σε 0,0375 αντί για 0,1850 ευρώ ενώ για αξία οικοπέδου πάνω από 5.000 ευρώ το τ.μ. ο νέος συντελεστής προσγειώνεται σε 9,250 από 11,250 ευρώ το τ.μ.

