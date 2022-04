Life

“Άγριες Μέλισσες”: Ο Δούκας μαθαίνει για το ραντεβού Μυρσίνης - Θέμη (εικόνες)

Καθηλωτικές είναι οι εξελίξεις στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”, που επιστρέφει στους δέκτες μας, από την Δευτέρα του Πάσχα, με τέσσερα “δυνατά” επεισόδια.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με τέσσερα επεισόδια που καθηλώνουν…

Τι θα δούμε απόψε, Δευτέρα του Πάσχα, στον ΑΝΤ1, στις 22:30…

Η Ασφάλεια αναζητά τον Βαρουξή στο σπίτι της Ελένης, ενώ ο Λάμπρος με τον Ζάχο δέχονται μια απρόσμενη επίθεση που θα τους οδηγήσει κατευθείαν στον Θόδωρο Ξανθό.

Το θέμα της συνεργασίας με τον Μελέτη απασχολεί τον Νικηφόρο, με τον Κωνσταντή να τον υποστηρίζει στο θέμα της δουλειάς.

Την ίδια στιγμή, ο Θέμης αποκαλύπτει στον Δούκα το ραντεβού του με τη Μυρσίνη.

Ο Δάκης«ψαρεύει» τον Νώντα για το παρελθόν του, ενώ όλο το χωριό ετοιμάζεται για το μεγάλο γύρισμα στην πλατεία.

Ο Σταμάτης προσπαθεί να εξιλεωθεί απέναντι στη Βιολέτα, που του αποκαλύπτει ένα συμβάν από το παρελθόν.

Ο Θόδωρος Ξανθός βάζει σ’ εφαρμογή το σχέδιό του για να πάρει την έκθεση από τον αδελφό του, ενώ η Δρόσω ζητάει να μάθει απ’ το Νικηφόρο τις προθέσεις του για την Ασημίνα.

