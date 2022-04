Κοινωνία

Σχολεία: Πανελλαδικές με αλλαγές, οι εξετάσεις “PISA” και τα self test

Όσα πρέπει να ξέρετε για την λειτουργία των σχολείων μετά από τις διακοπές του Πάσχα, σχετικά με το τέλος των μαθημάτων, τις εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα και τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό.

Με την επιστροφή των μαθητών και μαθητριών από τις διακοπές του Πάσχα στις 3 Μαΐου ξεκινά σιγά σιγά η αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της σχολικής χρονιάς.

Για πρώτη φορά, οι συντελεστές βαρύτητας των εξεταζόμενων μαθημάτων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ορίστηκαν από τα ίδια τα ΑΕΙ, γεγονός που ενδεχομένως θα οδηγήσει σε διαφορές στον υπολογισμό των μορίων. Το “ντεμπούτο” τους θα κάνουν, επίσης, οι εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα ή αλλιώς «ελληνική PISA».

Η τελευταία ημέρα μαθημάτων για τα Ημερήσια και Εσπερινά Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια είναι η 20ή Μαΐου, για τα Γυμνάσια η 30ή Μαΐου και για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά η 15η Ιουνίου.

Οι εξετάσεις στο Γυμνάσιο θα διεξαχθούν 1-15 Ιουνίου και στο Λύκειο από 23 Μαΐου έως 15 Ιουνίου.

Την Τετάρτη, 18 Μαΐου, 2022 ξεκινά η «ελληνική PISA» στα γνωστικά αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών για 6.000 μαθητές/τριες της ΣΤ' τάξης των Δημοτικών σχολείων και 6.000 της Γ' τάξης των Γυμνασίων.

Οι εξετάσεις είναι υποχρεωτικές, αλλά τα αποτελέσματα θα συλλέγονται ανώνυμα και δε θα προσμετρώνται στους βαθμούς των μαθητών.

Όσον αφορά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, για τους μαθητές και μαθήτριες των ΓΕΛ έχουν προγραμματιστεί στις 3-10 Ιουνίου, ενώ για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ στις 2-17 Ιουνίου.

Τα Ειδικά Μαθήματα θα εξεταστούν 18-30 Ιουνίου.

Φέτος οι συντελεστές βαρύτητας ανά πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα καθορίστηκαν με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος. Δεδομένου του γεγονότος ότι οι συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων, όπως τέθηκαν από τα Ιδρύματα, σε κάποιες περιπτώσεις διαφέρουν μεταξύ Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων ιδίου γνωστικού αντικειμένου, ενδέχεται να προκύψουν διαφοροποιήσεις στον υπολογισμό των μορίων των υποψηφίων.

Χωρίς self test, αλλά με μάσκες

Υπενθυμίζεται, ότι μετά τις διακοπές του Πάσχα οι μαθητές και οι μαθήτριες θα εισέρχονται στα σχολεία χωρίς self test, αλλά θα διατηρηθεί το μέτρο της συστηματικής χρήσης μάσκας.

Ο έλεγχος για κορονοϊό στα σχολεία, θα επικεντρώνεται πλέον στα άτομα με συμπτώματα.

Στην περίπτωση που ένα παιδί διαγνωστεί με κορονοϊό, θα εφαρμόζεται άμεσα έλεγχος σε όλους τους συμμαθητές με δύο αυτοδιαγνωστικά τεστ (self test) στην πρώτη και την τέταρτη μέρα μετά τη διάγνωση του κρούσματος.

Το παιδί θα επιστρέφει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού.

