Ουκρανία: ρωσικές επιθέσεις σε σιδηροδρομικούς σταθμούς (εικόνες)

Αναφορές για θύματα από τις εκρήξεις των πυραύλων. Φονικές επιθέσεις και σε δύο πόλεις στην Βινίτσια. Για κατάρριψη ουκρανικών drones κάνουν λόγοι οι Ρώσοι.

Λίγες ώρες μετά την αποχώρηση απο την Ουκρανία των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας των ΗΠΑ, πέντε σιδηροδρομικοί σταθμοί στο δυτικό και κεντρικό τμήμα της Ουκρανίας έγιναν σήμερα στόχος επιθέσεων, οι οποίες προκάλεσαν άγνωστο αριθμό θυμάτων, μετέδωσε η ουκρανική τηλεόραση επικαλούμενη τον επικεφαλής των ουκρανικών σιδηροδρόμων.

Ο Ολεξάντερ Καμίσιν δήλωσε ότι οι επιθέσεις σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα μίας ώρας.

Η Ρωσία εκτόξευσε ρουκέτες και εναντίον δύο πόλεων στην επαρχία Βινίτσια στην κεντρική Ουκρανία, με αποτέλεσμα αδιευκρίνιστος αριθμός ανθρώπων να σκοτωθούν και να τραυματιστούν, δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Σέρχιι Μπορζόφ.

«Σήμερα οι πόλεις Ζμέρινκα και Κοζιάτιν στην επαρχία Βινίτσια έγιναν εκ νέου στόχος βομβαρδισμών. Ο εχθρός προσπαθεί να πλήξει κρίσιμες υποδομές», επεσήμανε ο Μπορζόφ σε βίντεο που ανήρτησε στο Telegram, την ώρα πάντως που ο Άντονι Μπλίνκεν δήλωνε πως η Ρωσία έχει ήδη ηττηθεί στον πόλεμο.

Κατάρριψη ουκρανικά drones

Η Ρωσία κατέρριψε σήμερα δύο ουκρανικά drones κοντά στα σύνορα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε δύο ουκρανικά drones σήμερα στις 04:15 το πρωί (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας)» στην περιοχή Ριλσκ, στα σύνορα με την Ουκρανία, ανακοίνωσε στο Telegram ο κυβερνήτης της επαρχίας Κουρσκ Ρομέν Σταροβόιτ.

Su-34 fighter-bomber of the Russian Aerospace Forces at an extremely low altitude with the shooting of heat traps over the Luhansk People's Republic. #Ukraine pic.twitter.com/os0wq8hVJq #Ukrainain #russian #ukraineinvasion https://t.co/os0wq8hVJq — Sedition USA (@seditionusa) April 25, 2022

«Δεν υπάρχουν νεκροί, τραυματίες ή υλικές ζημιές. Η κατάσταση είναι υπό πλήρη έλεγχο», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση αυτή γίνεται λίγο αφού οι ρωσικές αρχές επεσήμαναν ότι άγνωστης αιτίας πυρκαγιά μαίνεται σε αποθήκη καυσίμων στη γειτονική επαρχία Μπριάνσκ, περίπου 200 χιλιόμετρα βόρεια της Ριλσκ.

According to so far unconfirmed reports, the second source comes from the area of ??the military unit on Moskovsky Prospekt of Bryansk." #Ukraine pic.twitter.com/PfDTuLwxSD #Ukrainain #russian #ukraineinvasion https://t.co/PfDTuLwxSD — Sedition USA (@seditionusa) April 25, 2022

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 02:00 σήμερα τα ξημερώματα στην αποθήκη καυσίμων Transneft Briansk-Droujba στην πόλη Μπριάνσκ, η οποία βρίσκεται 150 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία και χρησιμοποιείται ως επιμελητειακή βάση για τη στρατιωτική επιχείρηση της Μόσχας, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

