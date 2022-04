Παράξενα

Πέθανε ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο (εικόνες)

Σε ποια ηλικία έφυγε από τη ζωή η γηραιότερη γυναίκα. Η ιστορία και η καθημερινότητά της.

Μια Γιαπωνέζα, που είχε αναγνωριστεί επισήμως ως ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο, πέθανε στις 19 Απριλίου, σε ηλικία 119 ετών, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Η Κάνε Τανάκα γεννήθηκε τη 2α Ιανουαρίου του 1903 στη Φουκουόκα (νοτιοανατολική Ιαπωνία). Εκείνη τη χρονιά οι αδελφοί Ράιτ πραγματοποίησαν την πρώτη μηχανοκίνητη πτήση και η Μαρί Κιουρί έγινε η πρώτη γυναίκα που τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ.

Η υγεία της Κάνε Τανάκα ήταν σχετικά καλή, έως πρόσφατα και ζούσε σε έναν οίκο ευγηρίας στη γενέτειρά της. Εκεί της άρεσε να παίζει επιτραπέζια παιχνίδια, να λύνει προβλήματα μαθηματικών, ενώ είχε αδυναμία στη σόδα και τη σοκολάτα.

Σε μικρότερη ηλικία, η Τανάκα είχε ασχοληθεί με το εμπόριο, έχοντας αναλάβει μεταξύ άλλων ένα κατάστημα με νουντλς. Παντρεύτηκε το 1922, γέννησε 4 παιδιά και υιοθέτησε ένα πέμπτο.

Επρόκειτο να συμμετάσχει με το αναπηρικό αμαξίδιό της στη λαμπαδηδρομία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021, όμως αρνήθηκε εξαιτίας της πανδημίας.

Όταν το βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες της απένειμε το 2019 τον τίτλο του γηραιότερου εν ζωή ανθρώπου στον κόσμο, την είχαν ρωτήσει ποια ήταν η πιο ευτυχισμένη στιγμή στη ζωή της. Εκείνη απάντησε: «Τώρα».

Στην καθημερινότητά της, ξυπνούσε στις 06.00 το πρωί και τα απογεύματά της τα αφιέρωνε στη μελέτη των μαθηματικών και την εξάσκηση στην καλλιγραφία.

