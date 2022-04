Κοινωνία

Συμβόλαιο θανάτου στην Βοιωτία: “Γάζωσαν” άνθρωπο της νύχτας

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την εκτέλεση με καλάσνικοφ, του... παλιού γνώριμου των Αρχών. Τραυματίστηκε ένας άνδρας που ήταν μαζί του.

(εικόνα αρχείου)

Έναν 53χρονο, γνωστό όνομα στον κόσμο της νύχτας δολοφόνησαν, νωρίτερα το μεσημέρι της Δευτέρας του Πάσχα άγνωστοι, στο εξοχικό του, στη Βοιωτία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 53χρονος Γιάννης Σκαφτούρος, είναι νεκρός μετά από πυρά που δέχτηκε στο εξοχικό του στο χωριό Σκούρτα, ενώ ακόμη ένας άνδρας τραυματιστηκε.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι αρχές προσανατολίζονται σε εκτέλεση "συμβολαίου θανάτου" καθώς το θύμα ήταν από τους πιο γνωστούς ανθρώπους της νύχτας.

Η επίθεση φαίνεται να έγινε με καλάσνικοφ από άτομα που επέβαιναν σε τρεις μηχανές, την ώρα που ήταν στην αυλή του σπιτιού μαζί με άλλα άτομα.

Ο 53χρονος είχε κατηγορηθεί και φυλακιστεί στο παρελθόν για βαριά εγκλήματα, όπως απαγωγές, εκβιασμούς και συμβόλαια θανάτου.

Είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους τον Δεκέμβριο του 2020 ενώ το 2018 είχε δεχθεί επίθεση μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού.





