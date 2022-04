Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “χάρτης” με κρούσματα του Πάσχα και της Δευτέρας του Πάσχα

Οι νέες μολύνσεις των προηγούμενων 48 ωρών, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Η «μαύρη λίστα» των νεκρών στην Ελλάδα από επιπλοκές του κορονοϊού αυξήθηκε σημαντικά από το Μεγάλο Σάββατο έως και την Δευτέρα του Πάσχα, ενώ μειώνεται σταδιακά ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι ανά την επικράτεια και παραμένουν πολλές δεκάδες καθημερινά οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε για το Πάσχα και την Δευτέρα του Πάσχα συνολικά 8.413 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα.

Στην Αττική καταγράφηκαν ακόμη 2.759 κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη επιβεβαιώθηκαν 976 νέες μολύνσεις.

Τριψήφιος ήταν ο αριθμός των κρουσμάτων στις παρακάτω περιφερειακές ενότητες (αλφαβητικά):

Αιτωλοακαρνανίας

Αχαΐας

Ευβοίας

Ηρακλείου

Ιωαννίνων

Κέρκυρας

Κοζάνης

Κορινθίας

Λάρισας

Μαγνησίας

Μεσσηνίας

Πιερίας

Ρόδου

Σερρών

Τρικάλων

Φθιώτιδας

Χανίων.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

