Κατερίνα Μονογυιού: Η συγκινητική ανάρτηση για την ονομαστική γιορτή του αδερφού της

Η βουλευτής, τιμά τη μνήμη του αδικοχαμένου αδερφού της με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τέσσερις μήνες έχουν περάσει από το θανατηφόρο τροχαίο του Τζώρτζη Μονογυιού στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, που σκόρπισε θλίψη.

Ο επιχειρηματίας, έχασε τη ζωή του στην παραλιακή στην Βούλα στο φρικτό τροχαίο, όταν η Ferrari του τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι αγαπημένοι του, δεν τον ξεχνούν και σήμερα, που θα είχε τη γιορτή του, η αδερφή του Κατερίνα, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram.

Η βουλευτής, δημοσίευσε μια φωτογραφία με την εικόνα του Αγίου Γεωργίου και ένα αναμμένο καντήλι και μια κορνίζα του αδερφού της και στη λεζάντα έγραψε το απολυτίκιο του Αγίου.

