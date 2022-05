Παράξενα

Viral το μαϊμουδάκι “Batman” (εικόνες)

Το γύρο του διαδικτύου κάνει το προσωπάκι του μικρού ζώου, που γεννήθηκε προ ολίγων ημερών.

Viral έχει γίνει ένα μαϊμουδάκι που γεννήθηκε σε ζωολογικό κήπο της Φλόριντα, στις ΗΠΑ, με πρόσωπο σαν…νυχτερίδα.

Το μαϊμουδάκι που απέκτησε το προσωνύμιο “Batman” γεννήθηκε στις 15 Απριλίου από την 31χρονη μητέρα του, Ροσέλ και τον 25χρονο πατέρα, Σούτερ.

Ανήκει στο είδος spider monkey και πάνω στη μύτη του σχηματίζεται με νυχτερίδα, που θυμίζει “Batman”.

«Το νεαρό μαϊμουδάκι τα πάει καλά, είναι υγιές και θηλάζει με επιτυχία», έγραψε σε ανακοίνωσή του ο ζωολογικό κήπος «Brevard Zoo».

Οι spider monkeys συναντώνται στο ανατολικό τμήμα της Νότιας Αμερικής και θεωρούνται είδος υπό εξαφάνιση εξαιτίας της καταστροφής των τροπικών δασών.

