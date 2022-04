Κοινωνία

Πάσχα 2022: Επιστρέφουν οι εκδρομείς – Η κίνηση στις εθνικές οδούς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από το μεσημέρι της Δευτέρας του Πάσχα ξεκίνησαν να σχηματίζονται οι πρώτες ουρές στα διόδια.

Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Πάσχα ήδη από το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα, με την Τροχαία να είναι σε επιφυλακή για την επιστροφή τους, ενώ σε ισχύ είναι και τα έκτακτα μέτρα.

Στην Εθνική Κορίνθου – Αθηνών η κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα ξεκίνησε στις 14:00 και λίγο αργότερα άρχισαν να σχηματίζονται οι πρώτες ουρές στα διόδια.

Το απόγευμα αυξημένη καταγράφεται η κίνηση στα διόδια της Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα στην Εθνική Οδό Πατρών - Κορίνθου, με τα αυτοκίνητα στον αυτοκινητόδρομο να σχηματίζουν ουρές εκατοντάδων μέτρων.

Στην Εθνική Λαμίας – Αθηνών, παρά το ότι η κίνηση είναι αυξημένη, δεν παρατηρείται πρόβλημα.

Η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Η αστυνομία βρίσκεται σε επιφυλακή, προκειμένου να διευκολύνει τους διερχόμενους οδηγούς. Περιπολικά βρίσκονται σε κομβικά σημεία, είτε κινούνται συνεχώς στο οδικό δίκτυο κάνοντας εμφανή την παρουσία τους με την χρήση των φάρων.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Φθιώτιδας.

Η Τροχαία σε ανακοίνωση της επισημαίνει ότι η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την κίνηση οχημάτων άμεσης ανάγκης για την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων, περιστατικών ή άλλων αναγκών και απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στα διόδια των Μαλγάρων προς τη Θεσσαλονίκη. Μετά από δύο χρόνια πανδημίας και οι Θεσσαλονικείς φαίνεται να εγκατέλειψαν την πόλη με προορισμό τα χωριά τους αλλά και άλλους δημοφιλείς προορισμούς.

Λόγω της αυξημένης κίνησης ανά διαστήματα ανοίγουν και οι μπάρες προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση.

Πηγή: tvstar.gr, korinthostv.gr, tempo24.news

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε από ανακοπή καρδιάς, ενώ οδηγούσε

Κατερίνα Μονογυιού: Η συγκινητική ανάρτηση ανήμερα της ονομαστικής γιορτής του αδερφού της

Συμβόλαιο θανάτου: Ο Γιάννης Σκαφτούρος δολοφονήθηκε στα Δερβενοχώρια