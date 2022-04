Κόσμος

Ουκρανία: Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον του εργοστασίου Αζοφστάλ

Τι λέει το Κίεβο για τις επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων στο εργοστάσιο στη Μαριούπολη. Τι δήλωσε ο βοηθός του προέδρου της Ουκρανίας Ολεξίι Αρέστοβιτς.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν σήμερα να επιτίθενται στο εργοστάσιο Αζοφστάλ, στη Μαριούπολη, όπου έχουν οχυρωθεί Ουκρανοί μαχητές, δήλωσε ο βοηθός του προέδρου της Ουκρανίας Ολεξίι Αρέστοβιτς.

«Ο εχθρός συνεχίζει να επιτίθεται εναντίον των αμυντικών γραμμών μας στην περιοχή του εργοστασίου Αζοφστάλ, χρησιμοποιώντας αεροσκάφη, πυροβολικό… ανοίγοντας πυρ με άρματα μάχης και προσπαθώντας να προωθηθεί με ομάδας εφόδου, παραβιάζοντας την εντολή του ίδιου τους του ανώτατου διοικητή», είπε ο Αρέστοβιτς σε ένα βιντεομήνυμα.

Azovstal masih dikupas (mungkin untuk efek psikologis pada pasukan Azov dan UAF di terowongan) pic.twitter.com/hxNMugWFsY — SemestaTIMELINE????-???? (@SemestaTIMELINE) April 25, 2022

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα εναντίον σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων στην περιοχή Βινίτσια, στην κεντροδυτική Ουκρανία, έγινε γνωστό από την τοπική εισαγγελία.

«Από τους βομβαρδισμούς του εχθρού, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν», αναφέρεται σε ένα δελτίο τύπου, όπου διευκρινίζεται πως πύραυλοι στοχοθέτησαν το πρωί «υποδομές μεταφορών», κοντά στις μικρές πόλεις Ζμέρινκα και Κοζιάτιν.

«Ο εχθρός επιχειρεί να πλήξει κρίσιμης σημασίας υποδομές», έγραψε ο περιφερειακός κυβερνήτης σε ένα βίντεο που ανήρτησε στο Telegram.

