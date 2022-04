Πολιτική

Επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σκωτία

Επίσκεψη στη Σκωτία πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός, κατόπιν πρόσκλησης του Πρίγκιπα της Ουαλίας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο στη Σκωτία, κατόπιν πρόσκλησης του Πρίγκιπα της Ουαλίας, Καρόλου, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου τύπου του πρωθυπουργού.

Ο πρωθυπουργός θα ξεναγηθεί και θα φιλοξενηθεί στο ιστορικό κτήμα και τα κτίρια του 18ου αιώνα του Dumfries House, που διαχειρίζεται το Ίδρυμα του Πρίγκιπα της Ουαλίας με τη μορφή κοινωνικής προσφοράς.

Κατά τη συνάντηση με τον Διάδοχο του Βρετανικού Θρόνου θα συζητηθεί, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα άντλησης ιδεών από τον τρόπο ανάπτυξης του Dumfries House για την μελλοντική αξιοποίηση του κτήματος Τατοΐου.

Για το θέμα αυτό ο Πρίγκιπας της Ουαλίας είχε εκφράσει προσωπικό ενδιαφέρον όταν είχε επισκεφθεί την Ελλάδα για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και είχε συναντηθεί με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου στις 25 Μαρτίου 2021.

