Τάκης Θεοδωρικάκος – Καστελλόριζο: Ξεκάθαρο το μήνυμα από τους Ακρίτες μας!

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για την ανάρτηση της ελληνικής σημαίας με τον Άγιο Γεώργιο στο Καστελλόριζο.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος τίμησε τη μνήμη του Προστάτη το Ελληνικού Στρατού Άγιο Γεώργιο με μια συμβολική ανάρτηση στα social media.

«Τιμούμε σήμερα τη μνήμη του Αγίου Γεωργίου, προστάτη του στρατού μας. Η εορτή του αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό με την ύψωση της σημαίας γιγαντιαίων διαστάσεων, στο ακριτικό μας Καστελλόριζο.

Η έμπνευση ανήκει στον παπα-Γιώργη του Καστελλόριζου και αποτελεί έργο του καλλιτέχνη -από την επίσης ακριτική μας Ξάνθη - Στράτου Μυλωνά, ενώ καθοριστική ήταν και η συνεισφορά του Συλλόγου Χειμερινών Κολυμβητών Ορεστιάδας.

Το μήνυμα από τους Ακρίτες μας ξεκάθαρο προς κάθε κατεύθυνση ! Χρόνια πολλά στα στελέχη του ελληνικού στρατού που φυλάσσουν Θερμοπύλες υπό τη σκέπη του προστάτη τους Αγίου Γεωργίου. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους φέρουν το όνομα του Αγίου μας» αναφέρει ο κ. Θεοδωρικάκος στην ανάρτησή του.

