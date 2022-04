Κοινωνία

Γιάννης Σκαφτούρος: Η μηχανή, το αγροτικό και οι κάλυκες στο σημείο της εκτέλεσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ., η ευαλωτότητα του θύματος τις ημέρες του Πάσχα και το συμβόλαιο που εκτελέστηκε την ώρα που κανείς δεν το περίμενε.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Από το μονοπάτι στο πλάι της μονοκατοικίας του Γιάννη Σκαφτούρου, δείχνουν όλα τα στοιχεία ότι προσέγγισαν οι δράστες, το σπίτι του με σκοπό να τον εκτελέσουν.

Οπλισμένοι με καλάσνικοφ είδαν τον 50χρονο να είναι στην αυλή του σπιτιού του μαζί με τουλάχιστον 10 συγγενείς και φίλους. Οι δολοφόνοι άνοιξαν πυρ.

Ο Γιάννης Σκαφτούρος έπεσε νεκρός, ενώ τραυματίστηκαν η 22χρονη κόρη του και ο 45χρονος συμπέθερος του.

Η δεύτερη κόρη του, Κατερίνα, σε κατάσταση σοκ είπε λίγο αργότερα πως η ίδια είναι καλά, ότι η αδελφή της είναι που τραυματίστηκε και ζήτησε να «μην τους ενοχλούν».

Οι αυτόπτες μάρτυρες πανικοβλήθηκαν. Άλλοι μίλησαν για δύο δράστες, άλλοι για τέσσερις και άλλοι για έξι. Στην έξοδο του χωριού οι αστυνομικοί εντόπισαν σε χωράφι μία εγκαταλελειμμένη μοτοσικλέτα και ένα αγροτικό αυτοκίνητο. Το δίκυκλο θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι χρησιμοποιήθηκε από τους δολοφόνους, ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαπιστώσουν ποια είναι η εμπλοκή του αυτοκινήτου με την εκτέλεση του Σκαφτούρου.

Μοτοσικλέτα και αγροτικό αυτοκίνητο θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου εκεί να γίνει διερεύνηση για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, στην προσπάθεια των αρχών να εντοπίσουν ίχνη που θα τους οδηγήσουν στους δράστες.

Περίπου 15 κάλυκες από πολεμικό όπλο συνέλεξαν οι αστυνομικοί από το σημείο της δολοφονικής επίθεσης κατά του Γιάννη Σκαφτούρου, στη Βοιωτία. Γύρω από το σπίτι εντοπίστηκε και κάλυκας μικρότερου διαμετρήματος, ο οποίος όμως φαίνεται πως δεν σχετίζεται με την εκτέλεση του Σκαφτούρος και είναι προηγούμενων ημερών.

Λίγο πριν από την εκτέλεσή του, ο Σκαφτούρος είχε πάει στο πατρικό του, για να περάσει τις γιορτές μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια του. Αν και όσοι τον γνώρισαν τον χαρακτήριζαν προσεκτικό, φαίνεται πως δεν περίμενε ότι η επίθεση θα γινόταν στην αυλή του σπιτιού του. Αυτό φαίνεται πως το πληροφορήθηκαν οι δράστες και έτσι αποφάσισαν να τον χτυπήσουν σήμερα, γιατί τον θεώρησαν ευάλωτο.

Ο Γιάννης Σκαφτούρος είχε απασχολήσει πολλές φορές τις αρχές από τη δεκαετία του 1990. Το όνομα του είχε συμπεριληφθεί σε δικογραφίες για απαγωγές, εκβιάσεις, εκρήξεις και ανθρωποκτονία. Είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή στην απαγωγή του επιχειρηματία Παναγόπουλου, που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Είχε φυλακιστεί, αλλά σε δεύτερο βαθμό είχε μειωθεί η ποινή του και είχε Αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ο 50 πεντάχρονος είχε μιλήσει στον ΑΝΤ1 το 2009 και είχε υποστηρίξει πως δεν έχει καμία σχέση με παράνομες δραστηριότητες.

«Εγώ δεν έχω σχέση με τη νύχτα», είχε πει τότε.

Τον Ιούνιο του 2018 είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας εναντίον του στις φυλακές του Κορυδαλλού. Δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από μέλη της αλβανικής μαφίας.

Ο Σκαφτούρος θεωρείτο ένας από τους τελευταίους παλιούς από τον κόσμο της νύχτας και είναι όντως εντυπωσιακό ότι οι εκτελεστές δεν λογάριασαν ότι ήταν μαζί με την οικογένειά του και ανήλικα παιδιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλεία: Πυροσβέστης πήγε σε τροχαίο και ήταν η γυναίκα του! (βίντεο)

Παγώνη για ηπατίτιδα: τα συμπτώματα που πρέπει να ανησυχούν τους γονείς



Τουρκία - Οσμάν Καβαλά: Ισόβια κάθειρξη για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης