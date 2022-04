Κοινωνία

Αδέσποτη σφαίρα: Ο μοναχικός “Γολγοθάς” της Αλεξίας για αποκατάσταση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι γονείς της μικρής Αλεξίας μίλησαν στον ΑΝΤ1 για τα όσα τραβάνε για την αποκατάσταση της υγείας του παιδιού τους υπέστη 95% αναπηρία από αδέσποτη σφαίρα στο σπίτι τους.

Της Φωτεινής Νάσσου

Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω, την ημέρα του Πάσχα του 2019, ήταν όλη η οικογένεια στην αυλή του σπιτιού τους, στο χωριό Θεσπιές της Θήβας. Η μαμά έστρωνε τραπέζι και ξαφνικά ακούει την μεγάλη της κόρη να ουρλιάζει. Κοιτάει προς τα εκεί και βλέπει την μικρή της κόρη να πέφτει στο έδαφος. Ήταν το σημείο μηδέν για την 11χρονη σήμερα Αλεξία που χτυπήθηκε από αδέσποτη σφαίρα.

«Στο καροτσάκι, είναι το ίδιο, δεν έχει αλλάξει τίποτα με την κίνηση τίποτα δεν έχει αλλάξει. Η ψυχολογία του χάλια είναι χάλια. Να χθες θυμήθηκε πάλι τα πράγματα αυτά και σηκωθήκαμε φύγαμε από ο σπίτι μας, πήγαμε στον αδελφό μου στην Λειβαδιά να κάνουμε Πάσχα. Δεν μπορεί το παιδί», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο πατέρας της 11χρονης, πια, Αλεξίας, Λουκάς Σαμαρτζής.

Μπορεί η μικρή Αλεξία να βρίσκεται, πλέον, εκτός Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, όμως τόσο εκείνη, όσο και η οικογένειά της, έχουν ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουν.

Σήμερα, περίπου τρία χρόνια μετά το περιστατικό, το παιδί κινεί τα χέρια και τα πόδια του ασυναίσθητα, αλλά παραμένει καθηλωμένο στο κρεβάτι. Ο δράστης είναι ελεύθερος, το ποινικό δικαστήριο έχει ορισθεί για την 1η Ιουνίου.

«Ακόμα τίποτα. Περιμένουμε αποφάσεις από τα δικαστήρια. Λέει να πληρώσει, δεν έχει δώσει τίποτα, ούτε ένα ευρώ που λένε, έχουμε μπλέξει άσχημα, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε», λέει με απελπισία ο πατέρας της Αλεξίας.

Το κοριτσάκι έχει υποστεί αναπηρία 95% εφ' όρου ζωής, ενώ έχει υποβληθεί σε έξι χειρουργεία.

H μητέρα της Αλεξίας αναφέρει πως «είμαστε στο σπίτι και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να ξαναπάμε σε κέντρο αποκατάστασης. Ο μόνος τρόπος είναι να πληρώσει ο δράστης αλλά δεν θέλει ακόμα να πληρώνει το ποσό. Με ρωτάει η ίδια Αλεξία «Μαμά θα πληρώσει να πάω να γίνω καλά;».

Ο πατέρας όμως, το παιδιού σημειώνει πως «θέλουμε τώρα να μαζέψουμε χρήματα για να πάμε το παιδί σε ένα κέντρο και δεν μπορούμε να τα μαζέψουμε. Έχουμε βρει ένα στην Θεσσαλονίκη, ένα κέντρο που είναι καλό αυτό και είναι για παιδάκια, θέλουν 7200 ευρώ το μήνα».

Οι γονείς κάνουν τιτάνιο αγώνα, προκειμένου να συγκεντρώσουν χρήματα και να μπορέσει η κόρη τους να μπει τουλάχιστον πέντε μήνες σε κέντρο αποκατάστασης στην Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει τη θεραπεία της. Ζουν για την ημέρα που θα δουν και πάλι την Αλεξία να στέκεται στα πόδια της, να παίζει,να μιλάει, να κάνει όλα όσα της στέρησε ο δράστης.

Ειδήσεις σήμερα:

Επιστρέφουν οι εκδρομείς του Πάσχα: Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς

Παγώνη για ηπατίτιδα: τα συμπτώματα που πρέπει να ανησυχούν τους γονείς



Τουρκία - Οσμάν Καβαλά: Ισόβια κάθειρξη για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης