Twitter: Ανακοινώθηκε η πώληση στον Έλον Μασκ

Η ανακοίνωση της εταιρείας για την πώλησή της στον Έλον Μασκ.

Η εταιρεία Twitter ανακοίνωσε ότι πωλήθηκε στον Έλον Μασκ, έναντι 44 δισσεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, επετεύχθη συμφωνία με τον δισεκατομμυριούχο.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά από εκτενείς διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Μασκ είχε προτείνει στα μέσα Απριλίου να αγοράσει όλον τον όμιλο έναντι 54,20 δολαρίων ανά μετοχή. Εφόσον γίνει δεκτή η πρόταση, η αξία του Twitter θα φτάσει τα 43 δισεκ. δολάρια, από περίπου 38,5 δισεκ. σήμερα.

