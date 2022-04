Αθλητικά

Αγγλία: το αλκοόλ επιστρέφει στα γήπεδα ποδοσφαίρου, μετά από δεκαετίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σφοδρή αντίδραση της ηγεσίας της Αστυνομίας στις κυβερνητικές προθέσεις για απόφαση ανάλογη με αυτή που ισχύει για άλλα αθλήματα.

Την επανεξέταση του νόμου του 1985, που απαγορεύει το αλκοόλ εντός του γηπέδου, κατά τη διάρκεια των αγώνων ποδοσφαίρου των πρώτων πέντε κατηγοριών στην Αγγλία, θα πραγματοποιήσει η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου το προσεχές καλοκαίρι.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η «Daily Mirror», είναι ξεκάθαρη πλέον η διάθεση των κυβερνητικών αρχών να επιτρέψουν -μέσω ενός πιλοτικού προγράμματος- στους οπαδούς να καταναλώνουν αλκοόλ στις εξέδρες κατά τη διάρκεια των ποδοσφαιρικών παιχνιδιών, για πρώτη φορά έπειτα από 37 χρόνια.

Σε άλλα αθλήματα της Μ. Βρετανίας έχει επιτραπεί ήδη στους οπαδούς να πίνουν αλκοόλ ενώ παρακολουθούν αγώνες, όμως την ίδια ώρα η ηγεσία της Αστυνομίας του «Νησιού» είναι απόλυτα αντίθετη με την αναπροσαρμογή της υπάρχουσας κατάστασης και υποστηρίζει πως «θα είναι τρέλα» εάν χαλαρώσει ο νόμος.

Ειδήσεις σήμερα:

Επιδότηση καυσίμων: άνοιξε η πλατφόρμα

Κώστας Καραπατής: Ο Ολυμπιακός αποχαιρετά τον “θρύλο” του

Αδέσποτη σφαίρα “καρφώθηκε” στην θέση του συνοδηγού