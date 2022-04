Life

“The 2Νight Show” - Καστάνη: Οι “κόντρες” στις συνεργασίες και η εξομολόγηση για τον γιο της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου η ταλαντούχα ηθοποιός για τον γιό της, αλλά και για τις εντάσεις σε ορισμένες συνεργασίες της.

Η Ελένη Καστάνη ήταν καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο “The 2Νight Show” της Δευτέρας του Πάσχα.

Η ταλαντούχα ηθοποιός μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον μονάκριβο γιο της, ενώ μίλησε για τις σειρές και τις τηλεοπτικές εκπομπές που αρνήθηκε και παράλληλα αποκάλυψε αν δημιουργεί προβλήματα σε συνεργασίες της.

«O έρωτας με τον γιο μου συνεχίζεται παρόλο που εκείνος μεγαλώνει. Είχα την περιέργεια να δω αν είχα κόρη αν θα ήμουν όπως με τον γιο μου. Πιστεύω πως θα ήμουν γιατί είμαι πολύ καλή μαμά. Θεωρώ πως δεν θα είμαι κακή πεθερά γιατί έχω τσεκάρει ότι ο γιος μου στις επιλογές του είναι πολύ σωστός», είπε αρχικά η ηθοποιός.

«Με τον πρώην σύζυγό μου ήμασταν 14 χρόνια μαζί. Έχουμε τέλειες σχέσεις αλλά εγώ επέλεξα να μην ξαναφτιάξω τη ζωή μου. Όταν έχει ένα μικρό παιδί δεν ανοίγεις την πόρτα σου, για να μπει ένας πατριός μέσα, δύσκολη απόφαση. Αισθανόμουν ότι ο γιος μου δεν ήθελε. Ο γιος μου δεν θα ήθελα να ασχοληθεί με την υποκριτική, γιατί το έχω ζήσει από μέσα και είναι δύσκολο. Ας πάει σε μια δουλειά πιο εύκολη», πρόσθεσε η Ελένη Καστάνη.

Η ηθοποιός μεταξύ άλλων μίλησε για την τεράστια τηλεοπτική επιτυχία που είχε αρνηθεί να παίξει.

"Είχα πάντα ένστικτο αν πάει μια σειρά, διαβάζοντας το σενάριο. Απέρριψα και καλά χρήματα και μεγάλες επιτυχίες" δήλωσε η Ελένη Καστάνη,

«Είχα πάντα ένστικτο αν πάει μια σειρά, διαβάζοντας το σενάριο. Απέρριψα και καλά χρήματα και μεγάλες επιτυχίες. Απέρριψα το 50 – 50 που μου είχαν κάνει πρόταση στην αρχή αλλά στη διανομή των ρόλων ήταν μεγαλύτερης ηλικίας οι άνδρες. Δεν μου είπαν τους συγκεκριμένους που έπαιξαν, δηλαδή ο Μπουλάς, ο Χαϊκάλης κι ο Φιλιππίδης. Είπα μήπως δεν ταιριάζουμε ηλικιακά και μετά όταν είδα το τρέιλερ είπα α γιατί δεν μου είπαν ξανά» ανέφερε η Ελένη Καστάνη.

«Τιμωρήθηκα πολύ που έκανα εδώ στον ΑΝΤ1 «Τα Κορίτσια του μπαμπά» και δεν είχα κάνει το «Λατρεμένοι Γείτονες» στο Mega. Είμαι η μόνη από τις κωμικούς ηθοποιούς, που δεν έχω παίξει σε ξένο format» συμπλήρωσε η Ελένη Καστάνη.

Ενώ για τις συνεργασίες της δήλωσε «στις δουλειές μου δεν δημιουργώ πρόβλημα, αλλά θέλω να κάνω τη δουλειά μου πάρα πολύ σωστά και αυτό είναι ενοχλητικό. Η Μιμή Ντενίση μου έλεγε πως την είχαν πάρει πολλά τηλέφωνα για να μην με πάρει σε μία παράσταση. Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά, ας λένε ότι θέλουν. Εγώ δεν έχω φάει ποτέ το ψωμί του αλλουνού»





Ειδήσεις σήμερα:

Επιδότηση καυσίμων: άνοιξε η πλατφόρμα

Αδέσποτη σφαίρα “καρφώθηκε” στην θέση του συνοδηγού

Κορονοϊός - Γερμανία: 1 θάνατος κάθε 5 λεπτά την Δευτέρα