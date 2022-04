Πολιτισμός

Άλεκ Μπάλντουιν: Η ανάκριση του ηθοποιού μετά το δυστύχημα στα γυρίσματα του “Rust” (βίντεο)

Βίντεο, που δόθηκε στην δημοσιότητα την Δευτέρα, δείχνει τον διάσημο ηθοποιό κατά την διάρκεια της ανάκρισης του μετά τον θανάσιμο τραυματισμό της 42χρονης διευθύντριας φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς.

Ένα από τα πιο σοκαριστικά δυστυχήματα στην ιστορία του Χόλιγουντ σημειώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Rust», όπου πρωταγωνιστούσε ο Άλεκ Μπάλντουιν. Η 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς έχασε τη ζωή της, όταν ο γνωστός ηθοποιός την πυροβόλησε κατά λάθος.

«Όταν πυροβόλησα, μακριά από τον οπερατέρ, ποτέ δεν στόχευα την κάμερα με το όπλο, γύρισα και πήγα έτσι» λέει – όπως φαίνεται στο βίντεο – ο Άλεκ Μπαλντουίν, φτιάχνοντας ένα όπλο με τα δάχτυλά του. «Και εκείνη ήταν εκεί (σ.σ. η Χαλίνα Χάτσινς). Και το όπλο εκπυρσοκρότησε. Και εκείνη (σ.σ. η Χαλίνα Χάτσινς) έπεσε στο έδαφος», λέει ο ηθοποιός στην πρώτη του κατάθεση στους αστυνομικούς.

