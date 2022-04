Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: ο νέος έλεγχος και η μήνυση στον Μάνο Δασκαλάκη για το τεστ πατρότητας

Τι δηλώνει ο συνήγορος για τον νέο γονιδιακό έλεγχο, το τεστ πατρότητας και την "κατάρρευση" της προφυλακισμένης ως παιδοκτόνου ανήμερα της γιορτής της άτυχης Τζωρτζίνας.

Ο δικηγόρος Όθων Παπαδόπουλος, μίλησε για την ψυχολογική κατάσταση της Ρούλας Πισπιρίγκου αλλά και για την ανάθεση τεχνικών συμβούλων σχετικά με τον θάνατο της Τζωρτζίνας. «Είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση η Ρούλα Πισπιρίγκου, υπάρχει και η θλίψη των ημερών και η όλη κατάσταση που δεν βοηθά. Η Ρούλα Πισπιρίγκου δεν πιστεύει ότι δεν είναι αναστρέψιμη η κατάσταση, ωστόσο είναι δύσκολο. Η πάγια θέση της είναι ότι δεν εμπλέκεται στον θάνατο των παιδιών, μένει σταθερή από την αρχή μέχρι και σήμερα. Υπάρχουν ζητήματα που ανακύπτουν από την ημέρα της απώλειας της Τζωρτζίνας. Πράγματι έχουν προκύψει κάποια ζητήματα και να ελέγξουμε τους ισχυρισμούς της Ρούλας Πισπιρίγκου σχετικά με την κατηγορία. Υπάρχουν τεχνικοί σύμβουλοι από την πλευρά της υπεράσπισης, έχουμε αναθέσει σε τεχνικούς συμβούλους να συντάξουν το πόρισμα τους για τον θάνατο της Τζωρτζίνας», ανέφερε αρχικά και προσέθεσε «μας ενδιαφέρει να αποδείξουμε ότι η κεταμίνη δεν δόθηκε από την κατηγορούμενη».

Η 33χρονη, που δηλώνει εξαρχής πεπεισμένη για την ύπαρξη κάποιας «κρυφής» κληρονομικής προδιάθεσης, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος» είχε δώσει εντολή για τη διενέργεια μιας ακόμα λεπτομερούς εξέτασης, κατόπιν προτροπής εξειδικευμένου γενετιστή. Σε επικοινωνία που είχαν, πριν την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος της, ενημερώθηκε για ένα ακόμα γενετικό τεστ, το οποίο μπορεί να «δείξει» εάν υπάρχει πρόβλημα κατά τη στιγμή της σύλληψης. «Να το κάνουμε» ήταν η αντίδραση της Ρούλας Πισπιρίγκου. ‘Οταν όμως πληροφορήθηκε πως πρόκειται για μια ιδιαίτερα κοστοβάρα εξέταση -περί των 700 ευρώ –, προς στιγμήν αναθεώρησε, λόγω οικονομικής στενότητας. Ακολούθως έδωσε τη συγκατάθεση της να προχωρήσει η διαδικασία.

Για το τεστ πατρότητας και τη στάση του Μάνου Δασκαλάκη, ο κ. Παπαδόπουλος είπε πως, «υπάρχει δυσαρέσκεια από την πλευρά της 33χρονης, για το τεστ πατρότητας. Και οι δύο γονείς είχαν πάει να υποβληθούν σε γονιδιακό έλεγχο και τότε ο Μάνος Δασκαλάκης δεν φαινόταν να είχε αμφιβολίες τότε για την πατρότητα, αυτό ίσως θα έπρεπε εάν ήταν αλήθεια, να τον απασχολήσει νωρίτερα. Το ζευγάρι δεν έχει επαφές πλέον, δεν έχουν καλές σχέσεις. Από την πρώτη στιγμή η Ρούλα Πισπιρίγκου, αρνείται τις κατηγορίες και δεν έχει επιρρίψει καμία ευθύνη στον Μάνο Δασκαλάκη. Δεν είχε την ηθική και συναισθηματική στήριξη από τον ίδιο».

«Θα καταθέσουμε μήνυση εάν προσφύγει σε τεστ πατρότητας ο Μάνος Δασκαλάκης», αποκάλυψε ο κ. Παπαδόπουλος.

«Δεν έχω απάντηση για το εάν είναι η ίδια στο παραπλανητικό τηλεφώνημα, είναι κάτι που θα το συζητήσω μαζί της τις προσεχείς ημέρες. Δεν προκύπτει από κάπου ότι είναι έμμεση παραδοχή της κατηγορίας. Θα το χαρακτήριζα ως αφελή και εφηβική συμπεριφορά εάν ήταν εκείνη στο τηλεφώνημα. Προς το παρόν αυτό το τηλεφώνημα δεν είναι μέρος της δικογραφίας», τόνισε σχετικά με το άγνωστο τηλεφώνημα σε δημοσιογράφο.

«Δεν σκέφτηκα ούτε μία φορά να παραιτηθώ από την υπόθεση. Βρίσκομαι στη μέση γιατί αυτά που λέει και αυτά που ακούγονται ούτε επιβεβαιώνονται ούτε διαψεύδονται. Όσο αφορά στις αναζητήσεις της Ρούλας Πισπιρίγκου, εστάλησαν 27 διαφημίσεις στον υπολογιστή της, τις οποίες δεν άνοιξε ποτέ», κατέληξε ο κ. Παπαδόπουλος.

Λιάγκας: νέο πόρισμα “βόμβα” για Μαλένα και Ίριδα

«Το πόρισμα Καλογρηά – Καρακούκη είναι έτοιμο. Δεν έχει παραδοθεί ούτε έχει δοθεί στην δημοσιότητα ακόμη», είπε ο Γιώργος Λιάγκας στην έναρξη της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως τόνισε ο παρουσιαστής, οι δύο έμπειροι ιατροδικαστές που ανέλαβαν να ελέγξουν τις εκθέσεις των συναδέλφων τους για τα αίτια θανάτου των δύο μικρότερων κοριτσιών της οικογένειας Πισπιρίγκου - Δασκαλάκη, «ακυρώνουν πλήρως τα αρχικά πορίσματα των ιατροδικαστών για τους θανάτους και της Μαλένας και της Ίριδας».

