Κοινωνία

“Το Πρωινό”: “Ο Μάνος Δασκαλάκης μου έστελνε γυμνές φωτογραφίες του”, λέει οικογενειακή φίλη του (βίντεο)

Τι υποστηρίζει οικογενειακή φίλη για τις “αισχρές”, όπως αναφέρει, φωτογραφίες που ελάμβανε στο κινητό της. Πότε και από που τις έστελνε ο πατέρας των νεκρών κοριτσιών και τι της ζητούσε. Τι λέει για την Ρούλα Πισπιρίγκου.

Ο ΑΝΤ1 και η εκπομπή «Το Πρωινό» παρουσίασαν την μαρτυρία μιας οικογενειακής φίλης του Μάνου Δασκαλάκη, που μεγάλωσε στην ίδια γειτονιά με την μητέρα του και από το 2019 διατηρούσε στενή επαφή μέσω facebook με τον πατέρα των τριών νεκρών κοριτσιών από την Πάτρα.

Όπως υποστηρίζει η γυναίκα, ο Μάνος Δασκαλάκης της έστελνε γυμνές φωτογραφίες στο κινητό της και όπως ανέφερε της «την έπεφτε» ζητώντας προφανώς να έχουν ερωτικές επαφές, ενώ ήταν παντρεμένος με την Ρούλα Πισπιρίγκου και ήδη είχαν φύγει από την ζωή η Μαλένα και η Ίριδα.

Η ίδια αναφέρει ακόμη πως διατήρησαν στενή επαφή, παρά τις «αισχρές» όπως τις χαρακτηρίζει φωτογραφίες και μάλιστα πήγαν μαζί και στον τάφο των κοριτσιών, ενώ σε ότι αφορά τις άσεμνες εικόνες, ο Μάνος Δασκαλάκης της ζήτησε να τις διαγράψει από το κινητό του και να μην αναφερθεί σε αυτές, αφότου εκείνη έγινε φίλη στο facebook και με την Ρούλα Πισπιρίγκου και αντάλλασσαν μηνύματα.

Όσα είπε η οικογενειακή φίλη για τον Μάνο Δασκαλάκη στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1:

«Εγώ με τη μαμά του Μάνου μεγαλώσαμε στην ίδια γειτονιά. Τον Μάνο τον γνώρισα μωράκι και τώρα τον ξαναείδα το 2019, πριν πεθάνει η Μαλένα και έμαθα ότι είναι ο γιος της Ελένης. Μιλάγαμε στο Facebook. Όχι με τη Ρούλα. Μετά της έκανα αίτημα φιλίας και της εξήγησα πώς ξέρω το παιδί.

Μου στέλνε κάτι φωτογραφίες, γιατί είναι κωλόπαιδο, είναι πολύ αλήτρας, αυτά που λένε για γκόμενες κι αυτά είναι αλήθεια. Πήγε να μου την πέσει σε μένα που εγώ μεγάλωσα με τη μαμά του. Να έρχεται στο σπίτι και μου έστελνε και κάτι φωτογραφίες αισχρές, τις έσβηνα κατευθείαν. Του ‘στειλα ένα μήνυμα και του λέω “Άμα σε δω και πουθενά στο δρόμο θα σε φτύσω, ρε Μάνο, δεν το περίμενα από σένα”.

Ξέρει τα αδέρφια μου, ξέρει όλη την οικογένεια μου, ρε συ… και να μου κάνει αυτά τα πράγματα; Ντροπή δηλαδή, με έκανε να ντραπώ κι εγώ…».

Ερώτηση: Όταν σας έστελνε αυτές τις φωτογραφίες που ήταν; Προφανώς δεν ήταν στο σπίτι…

«Όταν πήγαινε ταξίδι στην Αθήνα που ήτανε οδηγός μου τα ‘στελνε. «Χίλια συγγνώμη» κι αυτά.. να μου ζητάει… Μου λέει “θα πάμε στο νεκροταφείο”; “Θα πάμε” του λέω, “αλλά εμένα τέτοιες φωτογραφίες δεν θα μου ξαναστείλεις, σε παρακαλώ πολύ». Και πήγαμε την άλλη μέρα, γιατί είχα πάρει δύο κεράκια των παιδιών και λέω “θα πάμε πάνω να μου δείξεις που είναι το μνήμα των παιδιών;” Και μου λέει “εντάξει”.

Ανεβήκαμε πάνω, του λέω “τη μηχανή πως την πήρες; Ζήταγες λεφτά δανεικά και πήγες και αγόρασες μηχανή καινούργια;“.

Ερώτηση: Πως το δικαιολόγησε;

«“Με δόσεις” μου είπε. “Ρε φίλε”, του λέω., “700 ευρώ δεν μου είπες ότι παίρνεις; Πως γίνεται αυτό το πράγμα;”. Δεν μου είπε τίποτα, τίποτα».

Ερώτηση: Για τις φωτογραφίες σας ανέφερε κάτι;

«Τίποτα, κιχ δεν έβγαλε την άλλη μέρα στο μνήμα».

«Πάντα μου στέλνε το βράδυ μηνύματα. Στις αρχές ήταν καλός, “τι κάνεις” κι αυτά… “Τώρα πάω ταξιδάκι” μου λέει “θα γυρίσω το πρωί, θα πάω σπίτι να κοιμηθώ, να παίξω και με την μπέμπα” μου κάνει, με την Ίριδα. Την άλλη μέρα του λέω “γύρισες;”. “Έχω φτάσει” μου λέει “εδώ… ξεφορτώνω και πάω σπιτάκι”. “Πήγαινε παίξε με την Ίριδα” του λέω “και στείλε μου και φωτογραφίες”. Και μου ‘χε στείλει που έπαιζε.

Ερώτηση: Αυτά τα μηνύματα το βράδυ, το απόγευμα που τα έστελνε από το σπίτι με τα μωρά προφανώς θα ήτανε και η Ρούλα, τα υπόλοιπα δεν ήταν η Ρούλα. Τι έκανε; Έσβηνε τις συνομιλίες;

«Ναι, και ξέρεις τι μου έλεγε; “Σβήστα” μου λέει “κι εσύ τα μηνύματα”. Του λέω “εγώ το ‘χω κάνει ήδη” του λέω. “Ντροπή” του λέω! Δεν είχα να φοβηθώ κάτι εγώ, αυτός φοβότανε! Και του ‘στελνα και τα απογεύματα που ήταν η Ρούλα εκεί. Και έστελνα στην Ρούλα “ήρθε ο Μάνος;”. “Ναι, τώρα παίζει με την μπέμπα” μου λέει “και τραγουδάνε, τώρα θα σου στείλει βιντεάκι”, και μου ‘στειλε το βιντεάκι που τραγουδάει εκεί με την μπέμπα».