Πόλεμος στην Ουκρανία: Τανκς στέλνει η Γερμανία

Τι αναφέρουν πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων σχετικά και με την συνάντηση Υπουργών Αμυνας αρκετών χωρών, σε αεροπορική βάση των ΗΠΑ, στην Γερμανία.

Η Γερμανία θα εγκρίνει παραδόσεις τανκς στην Ουκρανία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο την Τρίτη κυβερνητική πηγή, κάτι που αν επιβεβαιωθεί θα είναι μια σαφής αλλαγή στην προσεκτική πολιτική του Βερολίνου για τη στρατιωτική υποστήριξη του Κίεβου.

Oπως μεταδίδει το AFP, η επιβεβαίωση αναμένεται να ανακοινωθεί στη διεθνή συνάντηση των υπουργών Άμυνας στην αεροπορική βάση των ΗΠΑ Ramstein στη Γερμανία αργότερα την Τρίτη, είπε η πηγή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να προχωρήσει στην επιβολή «έξυπνων κυρώσεων» στο πετρέλαιο που εισάγει από τη Ρωσία, σύμφωνα με δηλώσεις του εκτελεστικού αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις που δημοσιεύει στο σημερινό της φύλλο η βρετανική εφημερίδα The Times.

«Εργαζόμαστε πάνω στο έκτο πακέτο κυρώσεων κι ένα από τα ζητήματα που εξετάζουμε είναι να επιβάλλουμε εμπάργκο κάποιας μορφής στο (ρωσικό) πετρέλαιο. Όταν θα προχωρήσουμε στην επιβολή των κυρώσεων, πρέπει να το κάνουμε κατά τρόπο που θα μεγιστοποιεί την πίεση στη Ρωσία ενώ ταυτόχρονα θα ελαχιστοποιεί τις παράπλευρες απώλειες στη δική μας πλευρά», είπε ο κ. Ντομπρόβσκις στους Τάιμς του Λονδίνου.

Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιτίθενται στο εργοστάσιο Αζοφστάλ, στη Μαριούπολη, όπου έχουν οχυρωθεί Ουκρανοί μαχητές, δήλωσε ο βοηθός του προέδρου της Ουκρανίας Ολεξίι Αρέστοβιτς.

