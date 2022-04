Κοινωνία

Αθηνών - Κορίνθου: τροχαίο και μεγάλο μποτιλιάρισμα

Κατά τα λοιπά, η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα στην Αθήνα συνεχίζεται, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και με κατά τόπους αυξημένη ροή αυτοκινήτων.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος της Κινέτας στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στο σημείο έχει κλείσει ο δρόμος και έχει δημιουργηθεί ουρά χιλιομέτρων.

Στο σημείο έσπευσαν Πυροσβεστική, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικά της Τροχαίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει σε αυτοκίνητο που εμπλέκεται στο τροχαίο ένα εγκλωβισμένο άτομο.

Όσοι οδηγοί κινούνται στο σημείο πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να έχουν «οπλιστεί» με υπομονή καθώς εξαιτίας του τροχαίου, έχει προκληθεί ουρά πολλών χιλιομέτρων.

Συγκεκριμένα η ουρά φτάνει μέχρι τα διόδια του Ισθμού

