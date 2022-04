Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο Δίας, ο ανάδρομος Πλούτωνας και οι καλές ημέρες (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Μαζί με την Σύνοδο Δία - Ποσειδώνα που δεν έχει τελειώσει, έρχεται η Αφροδίτη, έρχεται και η Σελήνη, σε λίγο και ο Άρης», ανέφερε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις προβλέψεις των ζωδίων στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως σημείωσε η αστρολόγος, «Ο Πλούτωνας, που είναι υπεύθυνος για όσα βλέπουμε το τελευταίο διάστημα γίνεται ανάδρομος και περιμένουμε να σταματήσουν όσα γίνονται».

Η Λίτσα Πατέρα σημείωσε πως «Μια καινούρια δουλειά, μια καινούρια σχέση που αρχίζει τώρα, μια ιδέα που ξεκινά να υλοποιείται, μπορεί να πάει πάρα πολύ καλά… Καλλιτέχνες θα κάνουν σπουδαία πράγματα», προσθέτοντας πως «μπορώ να πω ότι θα είναι μια εβδομάδα επιτυχίας σχεδόν για όλα τα ζώδια».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

