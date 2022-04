Κοινωνία

Η Δήμητρα Πισπιρίγκου για τα πεταμένα παιχνίδια από τον τάφο Ίριδας και Μαλένας

Η Δήμητρα Πισπιρίγκου παραμένει στην Πάτρα με τη μητέρα της. Οι δύο γυναίκες συνεχίζουν να στηρίζουν την Ρούλα Πισπιρίγκου που βρίσκεται για 3η εβδομάδα στη φυλακή…





Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, οι εικόνες εκτυλίχθηκαν στο Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πάτρας νωρίς το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, όταν η μητέρα και η αδερφή της Ρούλας Πισπιρίγκου επισκέφθηκαν τους τάφους των κοριτσιών.

Σύμφωνα με το flamis.gr, όσοι βρίσκονταν εκεί είδαν έκπληκτοι τις δύο γυναίκες να πετούν στα σκουπίδια τα αντικείμενα και τα λουλούδια που είχαν τοοθετήσει στον τάφο άνθρωποι που επισκέπτονται το κοιμητήριο.

«Μόνο επεισόδιο δεν έγινε. Άρχισε να λέει σε έντονο ύφος η αδελφή και στη συνέχεια και η μάνα, σε μία άλλη κυρία που πιθανόν να ήταν καντηλανάφτισσα, πως… όσα αντικείμενα τρίτων βλέπει στον τάφο να τα πετάει στα σκουπίδια», λέει αυτόπτης μάρτυρας.

Η Δήμητρα Πισπιρίγκου ρωτήθηκε και διέψευσε όλα τα παραπάνω. Όπως είπε στον Alpha: «Δεν πετάξαμε τίποτα από τους τάφους των παιδιών. Μόνο κάτι λιωμένα κεριά και ξερά λουλούδια. Η κυρία που φροντίζει τα μνήματα έχει εντολή από την Ρούλα Πισπιρίγκου να είναι όλα καθαρά, όπως τα είχε εκείνη πριν φύγει.»

