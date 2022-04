Κόσμος

Ρωσία: Νεκρά παιδιά από πυροβολισμούς σε νηπιαγωγείο

Άνδρας άνοιξε πυρ σε νηπιαγωγείο στη Ρωσία, σκοτώνοντας αρκετούς ανθρώπους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Συναγερμός σήμανε στην περιοχή Ουλιάνοφσκ της Ρωσίας, όταν ένας ένοπλος άνδρας άνοιξε πυρ σε νηπιαγωγείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν αρκετοί νεκροί.

Αναφορές ξένων ΜΜΕ κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς, εκ των οποίων δύο παιδιά.

«Ένας ένοπλος άνδρας εισήλθε σε ένα νηπιαγωγείο και άνοιξε πυρ. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δύο παιδιά είναι νεκρά», ανέφερε πηγή των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών στο δημόσιο πρακτορείο ειδήσεων TASS.

