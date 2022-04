Κόσμος

Μολδαβία: φόβος για ρωσική εισβολή στην Υπερδνειστερία

Συναγερμός στη Μολδαβία, υπό τον φόβο ότι θα είναι ο επόμενος στόχος της Μόσχας. Συγκαλείται εκτάκτως το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας.

Η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάια Σαντού συγκαλεί εκτάκτως το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας έπειτα από σειρά βομβιστικών επιθέσεων στην αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας, η οποία υποστηρίζεται από την Μόσχα, καθώς τις τελευταίες ώρες δημιουργείται εκεί κλίμα που ευνοεί την επέκταση στον φιλορωσικό θύλακα των πολεμικών επιχειρήσεων της Ρωσίας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι και θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου της μολδαβής προέδρου.

Παράλληλα,οι αρχές της Υπερδνειστερίας αναβάθμισαν στο κόκκινο το επίπεδο συναγερμού για «τρομοκρατική απειλή» βασιζόμενες στην σειρά των βομβιστικών επιθέσεων που παρατηρούνται τις τελευταίες ώρες στον φιλορωσικό θύλακα.

Κλίμα ανησυχίας επικρατεί από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία στην Μολδαβία, πρώην σοβιετική δημοκρατία, που φοβάται ότι θα είναι ο επόμενος στόχος της Μόσχας.

Η ανησυχία επιτάθηκε έπειτα από σειρά εκρήξεων που σημειώθηκαν χθες και σήμερα στην Υπερδνειστερία, που υποστηρίζεται οικονομικά και στρατιωτικά από την Μόσχα.

Χθες, έκρηξη σημειώθηκε στην έδρα του τοπικού υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας της αυτόκλητης δημοκρατίας στην «πρωτεύουσα» Τιρασπόλ, ενώ σήμερα εκρήξεις έπληξαν πύργο της ραδιοφωνίας καταστρέφοντας δύο κεραίες, στο χωριό Μαϊάκ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Λίγο αργότερα, το Συμβούλιο Ασφαλείας της Υπερδνειστερίας ανακοίνωσε «τρομοκρατική επίθεση» κατά στρατιωτικής μονάδας κοντά στο Τιρασπόλ.

Τα «περιστατικά» σημειώνονται την ώρα που οι αρχές της Μολδαβίας φοβούνται άνοιγμα παράπλευρου μετώπου της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία και ενώ οι σχέσεις του Κισινάου με την Μόσχα είναι τεταμένες από την ανάληψη της προεδρίας από την φιλοευρωπαία Μάια Σαντού.

Οι φόβοι ενισχύθηκαν την περασμένη εβδομάδα όταν ρώσος στρατηγός δήλωσε ότι η Μόσχα επιδιώκει να καταλάβει την νότια Ουκρανία, που συνορεύει με την Υπερδνειστερία, ώστε να διασφαλίσει απευθείας πρόσβαση στον αυτονομιστικό θύλακα που η Μόσχα υποστηρίζει οικονομικά και στρατιωτικά.

Ο στρατηγός Ρουστάμ Μινεκάιεφ, υποδιοικητής των δυνάμεων της Κεντρικής Ρωσικής Διοίκησης, δήλωσε επίσης ότι ο ρωσόφωνος πληθυσμός της Μολδαβίας είναι «θύμα καταπίεσης». Το πρόσχημα αυτό επικαλείται συστηματικά η Μόσχα για τις στρατιωτικές της επεμβάσεις. Την «υπεράσπιση της ρωσικής μειονότητας» επικαλέσθηκε και για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Η Μολδαβία κάλεσε τον ρώσο πρεσβευτή για να διαμαρτυρηθεί για τις απειλητικές δηλώσεις αυτές, ζητώντας από την Μόσχα «να σεβαστεί την εδαφική της ακεραιότητα».

Η Υπερδνειστερία αποσχίσθηκε από το κράτος της Μολδαβίας έπειτα από σύντομη εμφύλια σύρραξη μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ενωσης. Ο θύλακας, με πληθυσμό 500.000 κατοίκων, εξαρτάται σχεδόν πλήρως από την Μόσχα, η οποία χορηγεί δωρεάν φυσικό αέριο και έχει αναπτύξει εκεί δύναμη 1.500 στρατιωτών.

Η Μολδαβία, μικρή χώρα της ανατολικής Ευρώπης με πληθυσμό 2,6 εκατομμύρια κατοίκους, στριμωγμένη ανάμεσα στην Ρουμανία και την Ουκρανία, υφίσταται ήδη τις συνέπειες της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία με την εισροή 400.000 προσφύγων.

