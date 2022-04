Οικονομία

Ομόλογα: η Αθήνα ξαναβγαίνει στις αγορές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα έξοδος στις αγορές με επανέκδοση 7ετούς ομολόγου, μετά την αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα από τη S&P.

Σε νέα έξοδο στις αγορές προχωρά η Ελλάδα στις επόμενες ημέρες. Ο ΟΔΔΗΧ έδωσε εντολή στις BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE και J.P. Morgan να προχωρήσουν τη διαδικασία επανέκδοσης του 7ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου που είχε εκδοθεί τον Απρίλιο του 2020.

Σημειώνεται πως ο τίτλος έχει λήξη τον Απρίλιο του 2027 και είχε εκδοθεί με κουπόνι 2% και απόδοση 2,013%.

Η νέα έξοδος της Ελλάδος στις αγορές έρχεται μετά την αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα, σε ΒΒ+ με σταθερές προοπτικές από ΒΒ με θετικές προοπτικές, από την Standard & Poor's, η οποία απέχει πλέον ένα σκαλοπάτι μόνο από την επενδυτική βαθμίδα.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό”: “H Ρούλα Πισπιρίγκου είχε παράλληλες ερωτικές σχέσεις”, λέει πρώην σύντροφος της (βίντεο)

Νέα Φιλαδέλφεια: Σκυλάκι πέθανε από τρόμο για τα βεγγαλικά

“Το Πρωινό”: “Ο Μάνος Δασκαλάκης μου έστελνε γυμνές φωτογραφίες του”, λέει οικογενειακή φίλη του (βίντεο)