Ερντογάν σε Πούτιν: νέα πρόταση για ειρηνευτικές συνομιλίες

Νέα πρόταση για διεξαγωγή διαπραγματευτικών συνομιλιών, Ουκρανίας - Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη, έκανε ο τούρκος πρόεδρος στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Την πρότασή του για συνάντηση του Ρώσου Προέδρου Βλαδιμίρ Πούτιν και του Ουκρανού Προέδρου Βολοδιμίρ Ζελένσκι να συναντηθούν στην Κωνσταντινούπολη επανέλαβε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν στον Ρώσο ομόλογό του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και οι σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η συνέχιση της θετικής δυναμικής που επιτεύχθηκε στις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης για να ανοίξει ο δρόμος προς την ειρήνη είναι προς το συμφέρον όλων.

Επεσήμανε τη σημασία της κατάπαυσης του πυρός, της αποτελεσματικής λειτουργίας των ανθρωπιστικών διαδρόμων και της ασφαλής απομάκρυνσης των αμάχων.

Ο Ερντογάν επανέλαβε την πρότασή του για συνάντηση των ηγετών Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη και ανέφερε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να κάνει ό,τι μπορεί για την εδραίωση μιας διαρκούς ειρήνης.

Ο Τούρκος Πρόεδρος είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Βολοδιμίρ Ζελένσκι στον οποίο ανέφερε πως κάθε μέρα που περνά η εικόνα είναι ακόμη πιο θλιβερή και πως πρέπει να διασφαλιστεί οπωσδήποτε η απομάκρυνση των τραυματιών και των αμάχων από τη Μαριούπολη.

Λαβρόφ: απέρριψε πρόταση του Κιέβου για διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών στην Μαριούπολη

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ απέρριψε σήμερα την πρόταση του Κιέβου για διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών στο ουκρανικό λιμάνι της Μαριούπολης και δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς να ειπωθεί ποιος θα μεσολαβήσει σε τυχόν διαπραγματεύσεις.

Ο Λαβρόφ, μιλώντας μετά την συνάντηση που είχε με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην Μόσχα, δήλωσε ότι η Ρωσία δεσμεύεται για μια διπλωματική λύση μέσω συνομιλιών στο ζήτημα της Ουκρανίας.





