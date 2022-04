Κοινωνία

Πάσχα - ΕΛΑΣ: εντατικοί έλεχγοι για κροτίδες και βεγγαλικά

Ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων από την ΕΛΑΣ για παράνομα βεγγαλικά και κροτίδες την περίοδο του Πάσχα.

Εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους πραγματοποίησαν οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της διακίνησης και χρήσης παράνομων κροτίδων, παιδικών αθυρμάτων και βεγγαλικών κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα.



Σκοπός των ελέγχων, πέραν της τήρησης της νομοθεσίας, ήταν η πρόληψη και η αποτροπή ατυχημάτων που εγκυμονούν κινδύνους για σοβαρούς τραυματισμούς και απώλεια ζωής, από την καύση πυροτεχνικών ειδών κατά την εορταστική περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό κατά το διάστημα 31 Μαρτίου έως 26 Απριλίου:





διενεργήθηκαν συνολικά 21.974 έλεγχοι ,

βεβαιώθηκαν 41 παραβάσεις και

συνελήφθησαν 70 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες, για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της πώλησης, εμπορίας, διάθεσης και κατοχής κροτίδων, παιδικών αθυρμάτων και βεγγαλικών.



Κατασχέθηκαν ακόμα 422.424 πυροτεχνικά είδη, και συγκεκριμένα:





394.981 κροτίδες,

19.242 παιδικά αθύρματα,

5.239 βεγγαλικά,

1.970 πυροτεχνήματα,

662 αυτοσχέδιοι πυροτεχνικοί μηχανισμοί,

280 φωτοβολίδες,

45 συσκευές εκτόξευσης φωτοβολίδων –ρουκετών και

5 λοιπά είδη.



Σημειώνεται επίσης ότι κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα, δεν αναφέρθηκαν στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας τραυματισμοί από χρήση κροτίδων, βεγγαλικών και παιδικών αθυρμάτων.

