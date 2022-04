Κοινωνία

Γιάννης Σκαφτούρος: Η κόρη του έγινε ασπίδα για να τον προστατέψει από τις σφαίρες

Αυτόπτης μάρτυρας της μαφιόζικης εκτέλεσης του Γιάννη Σκαφτούρου μίλησε στον ΑΝΤ1, περιγράφοντας το τι είδε.

Του Λάζου Μαντικού

Ότι η κόρη του Γιάννη Σκαφτούρου έγινε ασπίδα για να τον προστατέψει δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας της εκτέλεσής του στον ΑΝΤ1.

«Ακούγαμε να πέφτουν βροχή οι πυροβολισμοί. Ήρθαν από την πίσω πλευρά της μονοκατοικίας, εμφανίστηκαν ξαφνικά από τα δέντρα, πυροβολούσαν και πήδηξαν τον αυλότοιχο πάτησαν την αυλή και έφυγαν από μπροστά. Η κόρη του έβαλε το σώμα της μπροστά για να προστατέψει τον πατέρα της», δήλωσε σχετικά.

Η σύζυγος του άνδρα τον οποίον σταμάτησαν οι δράστες για να του πάρουν το αυτοκίνητο, περιέγραψε πως είδαν μία μηχανή πεσμένη στο δρόμο και σταμάτησαν θεωρώντας ότι έχει γίνει τροχαίο.

Σταμάτησε να δει που είναι οι επιβάτες και αν είναι καλά και ξαφνικά εμφανίστηκαν δυο άτομα μετρίου αναστήματος, φορούσαν κουκούλες και μιλούσαν σπαστά ελληνικά. Τον ξάπλωσαν κάτω και του είπαν να μην κουνηθεί.

Ο ίδιος φέρεται να είπε στους δράστες: «μην μου κάνετε κακό έχω τρία παιδιά, πάρτε το κλειδί». Την ώρα που έκανε όπισθεν ο ένας έπεσε στο αυλάκι ο πίσω τροχός και κόλλησε.

Τον χτύπησαν στο κεφάλι και εγκατέλειψαν το όχημα, φεύγοντας.

