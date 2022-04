Life

“Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;”: Πρεμιέρα με πρωτιά για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Πάνω από ένα εκατομμύριο τηλεθεατές παρακολούθησαν το νέο τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 με οικοδεσπότη τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Με πρωτιά και εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης, σήκωσε αυλαία το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;». Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με τον «Εκατομμυριούχο» του ήταν πρώτος στο δυναμικό κοινό 18-54 στη ζώνη προβολής του με ποσοστό 22,9%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 11 μονάδες.

Το τηλεπαιχνίδι γνώσεων του ΑΝΤ1 παρακολούθησαν 1.225.000 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού για τουλάχιστον 1’.

Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» κυριάρχησε καθ’ όλη την ώρα μετάδοσής του, ενώ σε επίπεδο τετάρτου (20:45-21:00) σημείωσε ποσοστό 27,4% .

Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» κατέγραψε υψηλές «πτήσεις» τόσο στις γυναίκες, όσο και στους άντρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επιμέρους γυναικείο κοινό σκόραρε μέχρι και 27,9%, ενώ σε επιμέρους ανδρικό κοινό άγγιξε το 21,8%.

Καθημερινά στις 20:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» θα χαρίζουν γνώσεις, συγκινήσεις, απρόοπτα και συναρπαστικές στιγμές.

Οι παίκτες θα διεκδικούν από 500 μέχρι και 100.000 ευρώ, αρκεί να δίνουν σωστές απαντήσεις.

15 ερωτήσεις, 3 βοήθειες, 2 μαξιλαράκια και η αγωνία θα χτυπά κόκκινο.

Αρκεί μόνο η γνώση ή θέλει και τύχη; Τι παιχνίδια μπορεί να παίξει η μνήμη; Πώς θα καθορίσουν οι βοήθειες το τελικό αποτέλεσμα;

