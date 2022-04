Πολιτισμός

Αγία Σοφία: Κρεμούν παπούτσια σε εσοχές του ναού (εικόνες)

Νέες εικόνες που προκαλούν αντιδράσεις κάνουν τον γύρο του διαδικτύου αό τον ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.

Λίγες ημέρες μετά τον σάλο που είχε προκαλέσει ο βανδαλισμός, ντης Αυτοκρατορικής Πύλης της Αγίας Σοφίας στην ΚωνσταντινούποληΝέες ντροπιαστικές εικόνες έχρονται στο «φως» της δημοσιότητας,

Όπως δείχνουν οι εικόνες, το μνημείο της UNESCO, που ο πρόεδρος Ερντογάν έχει μετατρέψει σε τζαμί, δεν υφίσταται μόνο «φυσιολογικές φθορές» αλλά υπάρχει έλλειψη σεβασμού που οδηγούν στην καταστροφή του..

Τις εικόνες. ανήρτησε στα social media ο υπεύθυνος του Δήμου Κωνσταντινούπολης για την προστασία της ιστορικής κληρονομιάς της Πόλης, Μαχίρ Πόλατ και δείχνει πως οι Τούρκοι έχουν μετατρέψει χώρους του ναού σε… παπουτσοθήκες, καθώς κρεμούν τα παπούτσια τους σε εσοχές του Ναού.

«Η κατάσταση έχει φτάσει σε σημείο που προσβάλει την αγιότητα και την ιστορική αξία της Αγίας Σοφίας. Ζητώ από τα αρμόδια ιδρύματα να βάλουν τέλος σε αυτήν την ντροπή απέναντι στην ευαισθησία των εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν αφιερώσει την ψυχή τους στην Αγία Σοφία. Δεν το βλέπουν αυτό οι 154 κάμερες και οι 69 αστυνομικοί ασφαλείας και τουρισμού;»

Ayasofya’da durum Ayasofya’n?n kutsiyetine ve tarihsel degerine hakaret seviyesine dogru gidiyor.



Yetkili kurumlar?n bu ay?ba son vermelerini Ayasofya gonul vermis milyonlarca insan?n ortak duyarl?l?g? ile rica ediyorum.



154 kamera

69 guvenlik

ve turizm polisi bunu gormuyor mu? pic.twitter.com/9pXoeBxgTU — Mahir Polat (@mhrpolat) April 23, 2022

