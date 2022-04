Κοινωνία

Missing Alert: τέλος στην αγωνία για την 33χρονη

Τι αναφέρει ο Οργανισμός “Το Χαμόγελο του Παιδιού” για τον εντοπισμό της γυναίκας, η εξαφάνιση της οποίας είχε σημάνει συναγερμό στις Αρχές.

Η περιπέτεια της Γκεοργκίεβα Κρεμένα, 33 ετών, έληξε σήμερα στις 26/04/2022 δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Γκεοργκίεβα Κρεμένα, 33 ετών εντοπίστηκε στην περιοχή του Χολαργού. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε από ευαισθητοποιημένο πολίτη, ο οποίος είχε ενημερωθεί για την εν λόγω εξαφάνιση από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης και ενημέρωσε τηλεφωνικά την «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017».

Άμεσα ενημερώθηκαν οι Αρχές όπου περιπολικό μετέβη στο σημείο και εν συνεχεία ειδοποιήθηκε η οικογένειά της που έσπευσε να την παραλάβει.Η οικογένεια θα φροντίσει να λάβει η Γκεοργκίεβα Κρεμένα τη φροντίδα που χρειάζεται, ώστε να αφήσουν πίσω τις δύσκολες αυτές ώρες που πέρασαν και το «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά τους για οτιδήποτε χρειαστούν.

Για μια ακόμη φορά φάνηκε πόσο σημαντική είναι η κινητοποίηση των πολιτών στην εύρεση ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς και η άμεση κινητοποίηση των Αστυνομικών Αρχών.

